Maribel Guardia tendría orden de restricción y no podría acercarse a su nieto tras regresar con Imelda Tuñón

Este 1 de marzo, el hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, fue entregado a su madre después de haber pasado más de un mes con su abuela, Maribel Guardia por determinación de la autoridad.

Sin embargo, lo que ha causado sorpresa es la presunta existencia de una orden de restricción contra Maribel Guardia, que le prohibiría acercarse a su nieto, según informó el periodista Gil Barrera en sus redes sociales.

Maribel Guardia tendría una orden de restricción y no podría acercarse a su nieto / X

¿Un juez ordenó restringir el contacto de Maribel Guardia con su nieto?

La información difundida por el periodista fue: “Estoy en posibilidad de confirmar que hoy a las 02:30 horas, el hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón fue entregado a su madre, junto con la guardia y custodia legal. Además, se han establecido medidas de restricción que limitan el contacto a Maribel Guardia con el niño”.

Además, hace unos momentos, Gustavo Adolfo Infante confirmó la información en sus cuentas de redes sociales donde escribió que anoche el pequeño regresó con su madre “después de permanecer por varios días con su abuelita Maribel Guardia Lo más impactante del caso es que un juez ordenó orden de restricción para la estrella costarricense, quien tiene prohibido acercarse a su nieto. ¿Habrá algo más?”.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido declaraciones oficiales sobre la supuesta orden judicial en su contra.

Maribel Guardia no podría acercarse a su nieto / YouTube: tutorialesgerberin

¿Maribel Guardia también interpuso una orden de restricción contra Imelda Tuñón?

La situación se torna aún más compleja debido a que, según la periodista Addis Tuñón, Maribel Guardia también habría solicitado una orden de restricción contra Imelda Garza Tuñón.

En una transmisión en vivo, Addis Tuñón mencionó que este sería un posible motivo por el cual Imelda y Maribel no han podido comunicarse directamente: “Veíamos a Maribel Guardia hace unos días, y ella no podía hablar con Imelda. No es que no quisiera, sino que entiendo que después de una orden de restricción que pone ella (Maribel) contra Imelda, cómo se va a acercar Imelda”.

Sin embargo, el periodista Javier Ceriani indicó que esta habría sido una medida “natural” ahora que Imelda Tuñón tiene la guardia y custodia de su hijo, tal y como Ime tuvo una orden de restricción cuando Maribel Guardia tenía la custodia provisional de su nieto.

Hasta ahora, ni Maribel Guardia ni Imelda Garza Tuñón han confirmado o desmentido públicamente estas medidas legales.

