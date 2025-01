Ceriani acusa a Addis Tuñón de ser tapadera de su sobrina Imelda Tuñón en el conflicto con Maribel Guardia

El escándalo familiar entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue dando de qué hablar. Ahora, el polémico conductor Javier Ceriani, arremetió contra Addis Tuñón, tía de la viuda de Julián Figueroa, acusándola de utilizar su parentesco para ganar atención mediática.

Durante una reciente transmisión en su canal de YouTube, el expresentador de ‘Chisme no like’ no dudó en lanzar fuertes críticas contra Addis, señalándola como de “arrimada” que ha intentado forjar su carrera en el mundo del espectáculo aprovechando sus relaciones familiares.

Javier Ceriani arremete contra Addis Tuñón / IG: @javierceriani

Javier Ceriani arremete contra Addis Tuñón: “una arrimada de la industria”

Javier Ceriani comenzó recordando que Addis Tuñón, antes de ganar notoriedad, trató de acercarse a figuras del medio. Según Ceriani, la conductora se aprovechó de su cercanía con Aracely Arámbula para tratar de abrirse un camino en la industria, aunque, eventualmente, la actriz la rechazó.

“Esta chica subió a la industria del espectáculo primero pegándose mucho a Aracely Arámbula. Eran del mismo pueblo. Luego Addis se la pasaba en Televisa buscando que alguien la metiera en algún lado. Se hizo vocera de Aracely. Hasta que (Aracely) se cansó y le dijo: ‘Yo ni te conozco. No tenemos nada que ver’, una arrimada de la industria”, explicó Ceriani.

¿Addis Tuñón no es imparcial en la denuncia de Maribel Guardia a su sobrina, Imelda Tuñón?

El conductor también arremetió contra los recientes comentarios de Addis sobre su sobrina Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. En un segmento reciente de ‘De primera mano’, Addis se refirió a Imelda con una actitud poco neutral, lo que molestó a usuarios de redes sociales considerando que Addis no ha sido imparcial por el parentesco con Ime.

Sobre esto, Ceriani no se quedó callado y dijo que la relación entre Addis y su sobrina Imelda no es genuina, sino que está motivada por el interés mediático. “No hables de defender a las mujeres y a tu sobrina Imelda, porque vos no tenés ningún tipo de relación con ella. Imelda no te quiere. Nunca tuvieron relación de familia. Te estás sumando a esto porque tienes el mismo apellido Tuñón para tener un poco de likes. Cuidado, porque la verdad es implacable y yo mucho más”, advirtió Ceriani.

Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón ha causado polémica por hablar del pleito de su sobrina con Maribel Guardia. / Facebook: De primera mano/ @imetunon

A pesar de las críticas de Ceriani, Addis Tuñón ha defendido su postura en el programa que conduce junto a Gustavo Adolfo Infante, aseguró que el parentesco de Addis con Imelda no compromete su labor periodística. “Son cercanas, Addis e Imelda. Yo siempre he sido de la idea que con los tuyos, con la razón o sin ella, pero eso no compromete el perfil periodístico de este programa”, comentó el titular, respaldando la libertad de expresión de su compañera y la imparcialidad de su programa de espectáculos.