Hermano de Addis Tuñón murió, la periodista habla acerca de su lamentable pérdida

Addis Tuñón, a quien actualmente vemos como conductora del programa De primera mano, recientemente abrió su corazón y reveló que, a lo largo de su vida, ha tenido que enfrentar varias pruebas.

La famosa concedió una emotiva entrevista a Matilde Obregón y confesó que no suele visitar su tierra natal, Chihuahua, ya que no tiene buenos recuerdos de ese lugar, debido a que ahí le arrebataron la vida a su hermano.

Ve: Alejandra Guzmán sube emotivo video junto a su madre, Silvia Pinal, por su cumpleaños número 94

Addis Tuñón comparó a Nacho Lozano con un delincuente / Instagram: @tunonaddis

Addis Tuñón revela cómo fue la trágica muerte de su hermano

La reconocida periodista Addis Tuñón ha compartido uno de los episodios más oscuros y dolorosos de su vida: la trágica muerte de su hermano, un hecho que dejó una marca profunda en su vida.

“Chihuahua tiene muchas cosas duras para mí. Ahí tengo un hermano enterrado porque me mataron a un hermano...”, confesó Tuñón, visiblemente afectada por los recuerdos.

La periodista detalló cómo su hermano, con tan solo 33 años, fue víctima de la violencia una situación que ha dejado cicatrices imborrables en su vida y en la de su familia.

Según narró, su hermano era dueño de un lote de autos, un negocio que en apariencia no debería haber atraído mayores problemas. Sin embargo, la realidad fue otra.

Checa: Novia de Michelle Rodríguez le dedica emotivas palabras para festejar un año de relación

“Me mataron a mi hermano de 33 años, me lo quemaron vivo porque no quiso pagar. Él tenía un lote de autos, tenía autos a consignación. Llegaron los de un lado en ese tiempo y le dijeron que tenía que pagar una cantidad y dijo que sí, pero llegaron los del otro bando para que les pagaran a ellos y si no lo hacía lo mataban”.

La situación, como explicó Addis, no dejó espacio para su hermano para tomar una decisión que le salvara la vida: “Quedó doblemente amenazado y cerró el lote. Se quedó sin dinero y sin trabajo mucho tiempo. Lo cerró en noviembre y en marzo consideró que ya había pasado el tiempo suficiente. Abre nuevamente el lote, lo meten a una camioneta y le prenden fuego”.

A pesar de la magnitud del dolor y la tragedia, Addis compartió que su madre ha encontrado consuelo en la fe, a pesar de la devastación que ha sufrido. “Pero vive con eso. Dios toma a las mamás de su lado y no las suelta. Yo no entiendo cómo mi mamá habla de Dios con ese dolor y digo ‘claro porque Dios te tomó la mano’”, expresó Tuñón con asombro y admiración hacia la fortaleza de su madre.

Te puede interesar: LCDLFMX: ¿Queda el cuarto Mar nominado por completo debido a las nuevas reglas de la Jefa?