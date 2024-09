Novia de Michelle Rodríguez le dedica emotivas palabras para festejar un año de relación

Michelle Rodríguez en más de una ocasión ha dicho en redes sociales estar muy enamorada su novia, Victoria García. Además, ambas le han revelado a TVNotas lo bien que se sienten en su relación y al parece hace unos días tomaron la decisión de dar el siguiente pasó en su relación.

Resulta que Victoria le dio un anillo de promesa a Michelle como prueba de su amor y dijo: “Estoy feliz, porque estoy descubriendo un amor sano, un amor en paz. Descubriendo esto que dicen que el amor no debe provocar mariposas en la panza, sino paz. Me hace feliz y por eso lo he compartido, porque genuinamente es una chica maravillosa”.

Michelle Rodríguez y su novia Victoria García / Instagram: @michellerodriguez

El significado del anillo de promesa es la exclusividad y muestra el amor que se tienen, por lo que el propósito es que un día sea reemplazado por el anillo de compromiso.

Novia de Michelle Rodríguez celebra en redes sociales su aniversario con la actriz

El pasado 10 de septiembre, Victoria García utilizó su cuenta de Instagram para conmemorar el primer aniversario de su relación con la actriz Michelle Rodríguez.

En una emotiva publicación, Victoria compartió lo siguiente: “Hace un año tuvimos nuestra primera cita Mich y yo. Desde ahí, el autoconocimiento, las risas, el amor y la tranquilidad se han hecho más presentes aún en mi vida”.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía de Michelle sentada en una mesa, donde parece que ambas realizaban un collage de fotos.

Además, en la imagen también se observaron un par de termos blancos con la palabra “Bride” (novia), un detalle común en celebraciones relacionadas con bodas.

Por su parte, Michelle Rodríguez también celebró el aniversario en su cuenta de Instagram, publicando una imagen que mostraba un regalo de Victoria. En la fotografía se veía una rosa en una caja, un portarretratos con una foto de ambas y una tarjeta que decía “bonito día”. Michelle se limitó a escribir “todo”, junto con un emoji de corazón, mostrando su aprecio por los detalles de su pareja.

