Michelle Rodríguez defiende a Dunia Alexandra, tras reportar que Netflix la despidió por su peso

Dunia Alexandra reveló que fue despedida de la serie Las muertas, programada para estrenarse en 2025, debido a su apariencia física. En un video publicado en redes sociales, la actriz compartió que había pasado por un riguroso proceso de casting y firmado un contrato por seis meses, pero en la segunda semana de filmación, le informaron que quedaba fuera del proyecto.

“Pensaban que no iba a aguantar. Pensaban que me iba a dar un infarto por el sobrepeso que tenía”, declaró Dunia Alexandra.

Según la actriz, intentó hablar con el director Luis Estrada en busca de explicaciones, pero él justificó la decisión de la producción: “Él me comentó que lo hacía por una cuestión de humanidad, que no iba a cargar con una muerte. Que en las locaciones había mucho polvo y que se me iban a infectar los ojos, que me iba a cansar mucho, que iba a retrasar la producción porque era muy lenta”, reveló la actriz.

Ante esta situación, Dunia Alexandra anunció que emprenderá acciones legales contra Netflix, Luis Estrada y otros involucrados, denunciando despido injustificado y discriminación. Además, destacó la importancia de visibilizar este tipo de prácticas dentro del medio artístico.

Instagram

Michelle Rodríguez condena la gordofobia en el medio artístico

Michelle Rodríguez, quien a lo largo de su carrera ha enfrentado críticas por su peso, se pronunció sobre la situación de Dunia Alexandra y denunció la gordofobia dentro de la industria del entretenimiento.

“Ahorita hay un tema complicado de gordofobia con Dunia, que fue violentada de alguna manera laboralmente”, expresó la actriz y comediante.

Rodríguez enfatizó que el problema radica en los prejuicios hacia las personas con sobrepeso y no en su capacidad para desempeñar un papel.

“No la corrieron por ser gorda. La corrieron por los prejuicios que se tienen sobre la gente gorda y eso se llama gordofobia”, afirmó Michelle Rodríguez.

Desde hace un año, la actriz ha experimentado una transformación física y ha sido constantemente cuestionada por ello. Sin embargo, defiende la idea de que el talento debe ser el principal criterio para valorar a los artistas, más allá de su apariencia física.

Michelle Rodríguez posando con un vestido amarillo / Instagram

La industria del entretenimiento y la gordofobia

El despido de Dunia Alexandra reavivó el debate sobre la discriminación por peso en la industria del entretenimiento. Aunque han surgido movimientos que promueven la inclusión y la diversidad corporal, casos como este evidencian que persisten estereotipos y prejuicios que afectan a los actores y actrices.

Regina Orozco, cantante y actriz, ha hablado sobre la gordofobia, incluso en la Universidad Nacional Autónoma de México participó en 2021 en la charla “Apuntes sobre la Gordofobia en las Artes Escénicas”.

Michelle Rodríguez ha sido otra de las voces activas en esta lucha, abogando por una industria más justa y equitativa para todos. Su postura refuerza la necesidad de generar conciencia sobre el impacto de la gordofobia y cómo estas prácticas limitan las oportunidades de muchos talentos.

El caso de Dunia Alexandra sigue en desarrollo, y su demanda podría sentar un precedente importante en la lucha contra la discriminación por apariencia física en el cine y la televisión. Mientras tanto, figuras como Michelle Rodríguez continúan alzando la voz para exigir un cambio en la industria del entretenimiento.

