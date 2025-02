Dunia Alexandra denuncia discriminación en la producción de “Las muertas”

Dunia Alexandra, quien participaba en la grabación de la serie de Netflix “Las muertas” (basada en la historia de Las Poquianchis), alza la voz contra Mezcala Films, Sandra Solares y Luis Estrada por haberla despedido sin justificación, apenas dos semanas después de iniciadas las grabaciones. Dunia asegura que fue discriminada por su obesidad.

“Penalmente, denuncié hace medio año. Hasta el momento no se ha podido notificar a la productora (Mezcala Films) porque el domicilio fiscal es en los Estudios Churubusco y ya no están ahí. También denuncié a Luis Estrada y a la ANDA por no pagar lo estipulado por el sindicato”.

Dunia Alexandra interpretaba a una de las víctimas de la historia de “Las muertas”

“Fui al casting con Claudia Becker en 2023. Me quedé. Mi personaje era Martha, una víctima de las Poquianchis que llegaba hasta el final de la serie. Su obesidad era una característica del personaje. Por eso me eligieron. Empezamos lecturas, clases de baile, un mes antes de grabar”.

“Noté inquietud de Solares. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba descansar. Yo nunca me quejé, ni me negué a hacer lo que requiriera el personaje. Supuse que su preocupación venía de una empatía. Pensaba: “Se preocupan por mí. Me cuida mucho esta producción’”.

“En la segunda semana de grabación, Solares me dijo que terminarían mi personaje, que me escribirían un desenlace para justificar la desaparición del personaje y que estaría en todas las películas de Estrada en lo posterior” (ríe).

“Hice muchas escenas. La serie transcurre durante 40 años. Grabé con las protagonistas como Arcelia Ramírez, Paulina Gaytán y las compañeras que éramos las víctimas”.

“Cuando les dije que teníamos que renegociar el contrato, me dijeron: De ninguna manera, es una expulsión y que por mi actitud estaba fuera. No querían volver a saber de mí”.

“Firmé contrato por 6 meses, lo que duraba el rodaje. Firmé una exclusividad donde no puedes hacer nada ese tiempo, pero decidieron terminar mi contrato sin una justificación”.

¿Víctima de Gordofobia?

“Piensan que los gordos no nos cuidamos. Somos los que más nos preocupamos por nuestra salud. En esta producción no pidieron examen médico”.

“He tenido sobrepeso siempre por problema de tiroides. He hecho todos los tratamientos para bajar, me engraparon el estómago, bajé, luego volví a subir, no me ayudó en nada. Lo mío es hormonal”.

“No tengo colesterol o triglicéridos altos que me puedan provocar un infarto. La presión y la glucosa las tengo bien. Me atiendo en el INER. Aunque la gordofobia llega hasta a los hospitales. Me han hecho repetir los exámenes hasta tres veces porque no creen que estén tan bien”.

“En el trabajo no había sido discriminada. Incluso me han escrito historias que se adapten a mi corporalidad. En la escuela aprendí que mi peor defecto es mi mayor virtud porque me hace única. He trabajado con grandes directores y me han tratado con el respeto y dignidad que merece un ser humano”.

Dunia Alexandra demandó a la productora y a la ANDA

“Yo denuncié de inmediato por discriminación. Me dijeron que me calmara, que me iban a llamar. Me quedé esperando. A mi representante le dijeron que no tenían todavía escrito este final y no podían hacer otra cosa. Quise renegociar. No alcanzan a entender que no aceptamos un proyecto por el pago sino por lo que representa en nuestra carrera. No quisieron negociar, me dijeron: esto es extorsión. Llegamos a Conciliación y Arbitraje, sin ningún acuerdo”.

“Demandé también a la ANDA porque cuando pedí apoyo me dijeron que tenía que haber pedido mi contrato por todo el proyecto y como firmé por semana, no hicieron nada. Me dijeron: ‘Ahí para la otra’”.

“Mezcala me dijo que lo arreglara con la ANDA y la ANDA con Mezcala. Llamamos a los dos para que se pusieran de acuerdo. Recibí un pago por todo el proyecto, pero me quedaron a deber lo que hubiera generado por ANDA, 50 llamados mínimo, una cantidad importante”.

“La ANDA dijo que a ellos los contratan las empresas y no pueden dar un dinero que no les pagaron”.

“Sé que esto puede perjudicar mi carrera. Muchos compañeros se quejan de cosas similares, pero no hacen nada. Con todo el miedo de que no me vuelvan a contratar, esto se tiene que saber porque nadie merece algo así. Estoy sacrificando mi carrera”.

“Esto de no juzgar los cuerpos, en mi caso no lo aplicaron aun cuando nos hacen tomar un curso de discriminación en Netflix. El que rompe las reglas queda fuera. Pero para ellos no hay quien aplique la regla. Hay mucha doble moral. Sigue existiendo la gordofobia”.

“Pido una compensación por el daño y sentar un precedente de denuncia ante la discriminación, ver si en realidad las leyes nos apoyan”.

