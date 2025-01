Fallece actor coreano que participó en ‘La casa de papel’, a los 64 años; esto se sabe

Hace algunas horas, se reportó el sensible fallecimiento de Lee Yoon Hee, actor de K-dramas mayormente reconocido por protagonizar la versión coreana de ‘Miracle in cel no. 7’ y ‘La casa de papel’, a los 64 años.

La noticia fue confirmada por Beom Entertainment, agencia que lo representaba. A través de redes sociales, lanzaron un comunicado lamentando lo ocurrido y ofreciendo condolencias a su familia.

“Con gran pesar comunicamos la notica del lamentable fallecimiento de nuestro actor Lee Yoon Hee. Nos gustaría ofrecer nuestras más profundas condolencias a la afligida familia, que ha caído en un profundo dolor debido a esta repentina y trágica noticia”, escribieron.

¿De qué murió Lee Yoon Hee, actor de ‘La casa de papel’?

Hasta el momento, se desconocen qué causó su deceso, pues su familia no ha querido dar declaraciones. En tanto que Beom Entertainment solo se ha limitado a recordar el gran legado de histrión en su mensaje.

“Lee Yoon hee era una hermosa persona que contribuyó a la cultura popular durante mucho tiempo y fue amado por muchos. Su ausencia es una gran pérdida para nosotros”, resaltaron.

De acuerdo con diversos medios coreanos, el fallecimiento de Lee Yoon Hee fue algo “sorpresivo”, ya que, hasta donde se tenía conocimiento, no padecía de alguna enfermedad grave.

Lee Yoon Hee / Instagram

La última publicación de Lee Yoon Hee en redes sociales

Aparentemente, el actor de ‘La casa de papel’ no era muy activo en redes sociales, pues su última publicación en Instagram data de mediados del año pasado. En dicho post, el histrión compartió lo feliz que se sentía por haber vuelto a leer ‘Rebelión en la granja’, novela de George Orwell de mediados del siglo pasado que, mediante la sátira, hace alusión a la revolución rusa y el régimen soviético que se transforma en un régimen autoritario.

“He vuelto a leer ‘Animal Farm’ después de tantos años. De hecho, una obra maestra”, manifestó, junto a varias fotografías del libro.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios de amigos y fanáticos lamentando su deceso y recordando su gran dedicación al trabajo.

Algunos comentarios que se podían leer son:

“Siempre me hablabas y bromeabas conmigo cada vez que iba al set de película. Parece que va demasiado rápido”

“El señor que siempre fue cálido y tranquilizador. Descansa en paz en un buen lugar”

“Que su alma descanse en paz. Soy Sanai, quien recibió mucha ayuda con la reconfortante escena de filmación de tu drama”

“Descanse en paz”

“Pronta resignación para toda su familia”

“Mi corazón está destrozado con la noticia”

“Deseo que estés a salvo en un buen lugar”

¿Quién fue Lee Yoon Hee, actor de ‘La casa de papel’?

Lee Yoon Hee nació un 28 de enero de 1960, en Corea del Sur. Inició su carrera artística en 1985. A lo largo de su vida, participó en diversos proyectos. No obstante, el más reconocido fue la versión coreana de ‘Miracle in cell no. 7’, lanzada en 2013.

También estuvo en otras producciones de cine y series de plataformas como:



The flu

Moving

Crazy love

La casa de papel (versión coreana)

El rey

Capturando al rey

Chip in

Medios coreanos han considerado que Lee Yoon Hee fue uno de los pilares para que el crecimiento del cine en Corea, pues fue pieza clave para llevar el entretenimiento asiático al resto del mundo.

Descanse en paz, Lee Yoon Hee

