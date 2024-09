Alejandra Guzmán sube emotivo video junto a su madre, Silvia Pinal, por su cumpleaños número 94

La familia de Silvia Pinal celebró este miércoles 11 de septiembre una fiesta anticipada por el cumpleaños número 94 de la famosa actriz, quien oficialmente nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora.

Cabe señalar que Pinal es considerada la gran diva del cine mexicano, ya que ha tenido una trayectoria emblemática en el cine, teatro y televisión, lo que la consolidó como una figura importante en la cultura mexicana.

Silvia Pinal con saco azul / Hoy

Hijos de Silvia Pinal celebran su cumpleaños adelantado

Silvia Pinal, la legendaria actriz mexicana, celebró su cumpleaños de manera anticipada en compañía de sus hijos, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel. El evento fue un momento íntimo, pero contó con la presencia de los medios, quienes capturaron la alegría del festejo.

Durante un breve encuentro con la prensa, Silvia Pinal compartió unas emotivas palabras sobre su perspectiva ante la vida y la muerte: “A mí no me asusta la muerte. La muerte se va, se va y viene cuando ella le da su gana. Con ella yo no meto”, expresó con serenidad.

Alejandra Guzmán, emocionada por el reencuentro familiar, comentó: “Feliz de estar con mi mami. Me da mucho gusto que estamos celebrando todos juntos. Estamos comiendo chiles en nogada, pastel. Yo le regalé unas pijamas, unos calcetines, unos guantes, cositas para el frío que viene”.

Por su parte, Sylvia Pasquel destacó el amor y admiración que sienten por su madre: “Que la amamos y la queremos. Es para nosotros un orgullo, una inspiración, un ejemplo. Siempre estar aquí viéndola celebrar y festejar para nosotros es lo máximo. También le regalamos pijamas, chalinas y cosas que ahora ya usa”.

Con su característico sentido del humor, Silvia Pinal bromeó con los medios diciendo: “Me siento como de 18 años”. El encuentro culminó cuando los presentes le cantaron ‘Las mañanitas’, generando un emotivo momento que llenó de alegría a la actriz.

Silvia Pinal celebra rodeada de su familia el día de las madres / Instagram: @laguzmanmx

Silvia Pinal envía un mensaje a su querido público en su cumpleaños

En el marco de su 94º cumpleaños, la icónica actriz Silvia Pinal envió un emotivo mensaje a sus fieles seguidores. El momento fue compartido a través de las historias de Instagram de su hija, Alejandra Guzmán, quien mostró a la actriz sentada en una silla de ruedas mientras expresaba su agradecimiento.

En el video se puede observar a Silvia Pinal acompañada de un arreglo de globos con los colores de la bandera mexicana y el número 94 en tonos dorados, destacando la celebración de su vida y trayectoria. Con dulzura, la legendaria actriz susurró a sus seguidores: “Hoy es mi cumpleaños. Les mando un beso”.

Este breve, pero significativo mensaje, tocó el corazón de sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle muestras de cariño y felicitaciones por su trayectoria como la gran diva del cine mexicano.

