La reacción de Ricardo Peralta a sus polémicas en LCDFLMX: “Ya me dijeron que no tengo amigos ni agencia”

La salida de Ricardo Peralta de ‘La casa de los famosos México’ era una de las más esperadas para saber su reacción sobre varias polémicas que se desataron alrededor de su nombre durante su estancia en el reality.

Precisamente el influencer abordó algunos de estos temas en una transmisión en vivo junto a Pablo Chagra y Shanik Berman.

¿Ricardo Peralta no podrá ir a MTV?

Directa como suele ser Shanik, le cuestionó sobre la polémica de los MTV MIAW luego de que el influencer dijera que “nadie los veía”.

“Dijiste que los MTV no los veía nadie y te dijeron ‘no te preocupes, no nos vas a ver porque ya no vas a ir’”, le recordó Berman. Ricardo, con un gesto de incomodidad, reaccionó con humor, diciendo: “Me encantó, no pues no sé”.

¿Ricardo Peralta usó bots para incrementar sus seguidores?

Por otra parte, Pablo Chagra abordó la controversia de sus redes sociales en la que en primer lugar había bajado de seguidores y posteriormente hasta desapareció su cuenta con 1 millón de followers que luego pudo ser recuperada, pero los internautas continuaron retirando el “follow” de su cuenta.

Cuando se recuperó la cuenta, comenzaron a darse cuenta que probablemente Ricardo había comprado seguidores porque había cuentas de origen árabe.

Entonces Chagra le dijo que en comparación, Mayito había ganado seguidores sin tener usuarios de origen árabe que se atribuye a seguidores comprados.

En respuesta, Ricardo, al igual que con el tema del veto, expresó un grito y un comentario evasivo: “Me encantó, qué bueno por Mayito, me encantó”.

Ricardo Peralta: Sin agencia, sin amigos, sin seguidores y comiéndose los mocos ¿qué dice al respecto?

Por otro lado en una entrevista con Maxine Woodside, Ricardo habló de otras polémicas y dijo: “En varias entrevistas ya me dijeron que no tengo agencia, que no tengo amigos, no tengo novio, que me como los mocos”.

Y concluyó ofreciendo disculpas una vez más por su comportamiento dentro del reality el cual ve como aprendizaje: Disculpas a toda la gente que se sintió defraudada, que no llené sus expectativas, que se sintió ofendida también de verdad de todo corazón. En esta labor de entretener al público lo que uno menos quiere es dejar de simpatizarle al público entonces definitivamente es un aprendizaje que me toca por algo y toca apechugar y aquí andamos.

