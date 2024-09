Gomita festeja su cumpleaños con fiesta temática de ‘Moana’ tras ser comparada con Maui

Hace un par de semanas, Araceli Ordaz, más conocida como Gomita, se convirtió en la sexta eliminada de ‘La casa de los famosos México’. Pese a las expectativas que muchos tenían sobre ella, se volvió una de las participantes más controversiales.

¿El motivo? Ciertas actitudes y comentarios que causaron mucha molestia entre los fanáticos del programa. Un ejemplo de ello fue cuando sugirió que “era mejor que Gala” por supuestamente haber terminado una licenciatura, hecho que fue desmentido poco después.

La crítica de los usuarios no solo se limitó a su comportamiento dentro de la casa, algunos también aprovecharon para hacer comentarios de su físico. Ahora que salió ella reacciona y se ríe de haber sido comparada Maui, uno de los personajes que sale en la película de ‘Moana’.

Gomita / Cortesía Gomita

Gomita celebra su cumpleaños con temática de ‘Moana’

La influencer ha revelado en sus redes sociales que se ríe y no se engancha de manera negativa ante los comentarios. Al punto que celebró su cumpleaños con una fiesta temática de ‘Moana’.

A través de redes sociales, la famosa compartió un video de su festejo en el que se le puede ver disfrazada de ‘Moana’, personaje principal de la película, junto a una figura de cartón de ‘Maui’.

En dicho clip, aprovechó para reírse de las comparaciones y decir que estaba sumamente feliz por el tema que “escogió” el público para su fiesta de cumpleaños número 30.

“¿Quién es Maui? Él o yo, bueno, ya me disfracé de Moana. Mandé a hacer el gran vestuario y yo sé que todos ustedes amaban ver esta gran foto de la Gomita oficial, ¿quién es quién, mujer? No esperaba esta temática, pero ustedes la pusieron y yo quién soy para negarme”. Gomita

Usuarios reaccionan a la fiesta temática de Gomita

Por supuesto, el festejo de Gomita no pasó desapercibido en redes sociales y su publicación obtuvo muchos comentarios divididos. Algunos celebraron su forma para “darle la vuelta” al asunto.

“Lo bueno que ella se lo agarró a un buen modo, no como otros que empiezan a demandar, no diré nombre, pero habrá señales”, “Si no puedes con el enemigo, unetele”, señalaron algunos comentarios.

