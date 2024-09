Susana Zabaleta revela que ¿un sacerdote le impidió comulgar en la misa de su padre? ¿Cuál fue la razón?

La actriz y cantante Susana Zabaleta ha compartido con sus seguidores un difícil momento personal tras el fallecimiento de su padre, el doctor Alfonso José Zabaleta Margain, el pasado 7 de septiembre. A pesar del dolor por la pérdida, Zabaleta ha sabido encontrar humor en situaciones inesperadas, como lo demostró en una reciente anécdota que vivió durante la misa de despedida de su padre.

El pasado fin de semana, la familia de Susana se reunió en Monclova, Coahuila, para rendir homenaje al doctor Zabaleta. En ese contexto, durante la misa, la actriz contó que un sacerdote le impidió comulgar, lo que ella tomó con humor. Aunque no explicó la razón específica, compartió el momento con sus seguidores a través de sus redes sociales, causando sorpresa y risas entre su audiencia.

A pesar de la tristeza por la pérdida de su padre, la actriz ha sabido encontrar momentos de alivio y agradecimiento por el cariño que ha recibido en estos días tan complicados para ella y su familia.

Muere papá de Susana Zabaleta / IG: @Susana Zabaleta

Susana Zabaleta reaparece en redes sociales con divertida anécdota

Hace unas horas, la actriz y cantante Susana Zabaleta reapareció en su cuenta de TikTok para compartir una divertida experiencia que vivió mientras acompañaba a su madre a misa. Tras haber pasado por un periodo de tristeza, Zabaleta relató cómo un momento inesperado la hizo reír nuevamente.

“Oiga, es que llorando como loca, pero luego Dios te pone unas cosas para que digas ‘ey, ya ríete un ratito’”, comentó con humor la actriz.

Zabaleta explicó que fue a misa con toda su familia y, al momento de la comunión, vivió una situación que la tomó por sorpresa: “Acompañé a mi mamá a misa. Estábamos toda la familia y estábamos comulgando. Entonces mi mamá está comulgando (yo la acompañé)… y el padre voltea y me dice ‘¿Susana (la ve de arriba hacia abajo) vas a comulgar?’”.

Susana Zabaleta / Instagram

La actriz se sorprendió por la forma en que el sacerdote le preguntó y, en tono divertido, compartió sus pensamientos en ese momento: “¡Quién se cree que soy! Se me antojó decirle ‘y usted con sotana...’”. Aunque no reveló si finalmente comulgó o no, aseguró que tomó con humor la situación.

Además, Zabaleta aprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de cariño que ha recibido: “Oigan, gracias por todo el cariño, por las flores, gracias por la comida, por el amor, gracias”, expresó.

Finalmente, también compartió que los restos de su padre, Alfonso José Zabaleta, fueron cremados y ya se encuentran en su hogar.

