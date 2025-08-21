Nashla Aguilar revela su experiencia en escuela fundada por el padre Maciel: “Era como una secta”

Tras el estreno de la docuserie “Marcial Maciel: ”El lobo de dios” en HBO, que revela los abusos cometidos por Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, se reavivó la historia de sus más de 50 abusos a menores, entre otros delitos para evadir a la justicia. Una de las voces que se sumó a fue la actriz Nashla Aguilar, conocida por su participación desde niña en telenovelas infantiles como “Atrévete a soñar”, quien compartió su experiencia en TikTok sobre su paso por el Instituto Godwin, una escuela fundada por Maciel y vinculada a los Legionarios de Cristo.

¿Qué dijo Nashla Aguilar sobre el padre Marcial Maciel y el Instituto Godwin?

En su video, Nashla Aguilar afirmó haber visto en persona a Marcial Maciel durante su estancia en la escuela y describió las prácticas internas relacionadas con la figura del fundador. Según la actriz, los estudiantes debían honrar al líder religioso y llamarlo “nuestro padre”, además de mostrarle emoción y respeto:

“Yo fui en una de esas escuelas y la verdad puedo decir que era como estar dentro de una secta. Te hacen coco wash. Ahora me vengo enterando que mi escuela fue antes la mansión donde vivía este señor”, expresó Aguilar.

“Nos hacían alabarlo, echarle porras a este señor y llamarlo nuestro padre cuando nos referíamos a él. No saben, cuando murió, todas las cosas que hicieron para honrarlo”, añadió.

Mira: Las influencers que enfrentaron a Pati Chapoy y Nashla apagan los micrófonos: ¿Adiós definitivo?

Nashla Aguilar asegura que conoció al padre Maciel cuando estudiaba en un colegio perteneciente a los Legionarios de Cristo. / Redes sociales

Nashla Aguilar revela cómo le afectó estudiar en el Instituto Godwin de Marcial Maciel

Aunque Nashla no tuvo un contacto directo con Marcial Maciel, la actriz aseguró que la educación represiva de la escuela dejó secuelas emocionales importantes.

“La verdad sí me hicieron crecer con mucho temor a Dios, crecí con mucha culpabilidad, crecí súper reprimida, sentía culpa de ser yo. El hecho de que era actriz me hacían sentir como que era lo más bajo, pero no me corrían porque sentían que podían salvar mi alma”, comentó Nashla

¿Quién era Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo?

Marcial Maciel (1920-2008) nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, México. Fue el creador de los Legionarios de Cristo, congregación religiosa que gozó de reconocimiento internacional, pero que estuvo marcada por numerosos abusos y escándalos.

Durante más de 50 años, Maciel logró evadir la justicia mientras imponía prácticas represivas y manipuladoras dentro de sus instituciones. Durante décadas fue considerado un líder religioso influyente dentro de la Iglesia católica, conocido por atraer vocaciones y donaciones millonarias.

Mira: Nashla Aguilar, criticada en redes por “hacer menos” a una famosa influencer en ‘La resolana’

¿Dónde ver Marcial Maciel, El lobo de Dios”, docuserie sobre sus abusos?

La serie documental “El lobo de Dios” está disponible en HBO y ofrece un enfoque detallado sobre los abusos cometidos por Marcial Maciel, así como los testimonios de víctimas y exintegrantes de los Legionarios de Cristo.

La docuserie permite conocer la magnitud de las prácticas de control y manipulación que marcaron la vida de muchos jóvenes en sus escuelas.

También revela cómo logró manipular y engañar a viudas millonarias para conseguir dinero para su congregación.

Mira: ¡Al igual que Gala! Nashla Aguilar revela que fue una niña explotada ¡A los 18, no tenía nada en su cuenta!