Horacio Palencia cumple el último deseo de su padre en medio de una grave crisis de salud

El reconocido cantautor Horacio Palencia sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa una de las etapas más complicadas de su vida: su padre se encuentra en estado crítico. El artista, quien ha construido una sólida trayectoria dentro de la música regional mexicana, compartió que decidió pausar sus compromisos para estar al lado de su familia en medio de esta crisis, para así cumplirle a su padre su anhelo más importante.

¿Qué enfermedad tiene el papá de Horacio Palencia y cuál es su estado de salud?

Hasta el momento, Horacio Palencia ha preferido mantener en privado el diagnóstico que aqueja a su padre. En sus publicaciones, el artista ha sido claro al pedir respeto y comprensión ante la situación, dejando entrever que se trata de un padecimiento serio y posiblemente irreversible.

“No quiero entrar en detalles, pero agradezco mucho las oraciones y los mensajes que me han enviado. Mi familia está pasando por algo muy fuerte”, comentó el compositor en una de sus historias.

La familia Palencia ha optado por manejar el proceso con discreción, enfocándose en ofrecerle tranquilidad al paciente. Aunque no se ha confirmado si se trata de una enfermedad terminal, el tono de los mensajes y la urgencia por regresar a Mazatlán han generado preocupación entre sus seguidores.

¿Por qué Horacio Palencia suspendió conciertos y actividades públicas por su papá?

El también autor de éxitos como “Ya supérame” y “A través del vaso” tomó la decisión de pausar su agenda profesional para estar al lado de su padre. Horacio Palencia explicó que, por ahora, su prioridad es la familia y el bienestar de su papá, por lo que no participará en eventos públicos ni compromisos musicales.

“Estoy con mi familia, acompañando a mi papá. No hay nada más importante en este momento”, escribió en una publicación reciente.

La pausa en su carrera ha sido bien recibida por sus fans y no es para menos: el compositor sinaloense aseguró que cumplirá el deseo de su padre de regresar a Mazatlán, la ciudad que lo vio nacer y donde espera encontrar paz en medio de la crisis.

“Por el estado de salud de mi papá, la verdad es que mi papá sigue muy grave todos los días dice que quiere irse a Mazatlán y le voy a cumplir su deseo, le estamos echando todas las ganas al tratamiento y todo, creo que todavía hay mucha gente buena todavía orando por mi papá y les agradezco mucho” Horacio Palencia

¿Quién es Horacio Palencia y por qué es uno de los compositores más queridos de la música regional mexicana?

Horacio Palencia Cisneros, conocido como el Cantautor romántico, nació el 4 de septiembre en El Rosario, Sinaloa, y desde muy joven mostró una sensibilidad especial para la música. Su carrera comenzó formalmente en 2001, pero su pasión por componer lo llevó a escribir su primera canción a los 16 años. Hoy, con más de 3,000 canciones registradas, es considerado uno de los compositores más prolíficos y premiados de la música regional mexicana.

Entre sus temas más populares se encuentran:

“Mi razón de ser” (Banda MS)

(Banda MS) “Hermosa experiencia” (Banda MS)

(Banda MS) “A través del vaso” (Grupo Arranke, coautoría con Geovani Cabrera)

(Grupo Arranke, coautoría con Geovani Cabrera) “Ya supérame” (Grupo Firme, junto a Nathan Galante y Edgar Barrera)

(Grupo Firme, junto a Nathan Galante y Edgar Barrera) “Niña de mi corazón” (La Arrolladora Banda El Limón)

(La Arrolladora Banda El Limón) “Me cambiaste la vida” (Río Roma, coescrita con José Luis y Raúl Roma)

(Río Roma, coescrita con José Luis y Raúl Roma) “Amor a primera vista” (Belinda, Los Ángeles Azules, Descemer Bueno y Porfirio Mejía)

(Belinda, Los Ángeles Azules, Descemer Bueno y Porfirio Mejía) “Ya te perdí la fe” (Edén Muñoz)

(Edén Muñoz) “Me vas a extrañar” (Joss Favela)

(Joss Favela) “El amor de mi vida”, “Háblame de ti”, “No me pidas perdón”, entre muchos otros.



Su versatilidad como compositor lo ha llevado a trabajar con artistas de diversos géneros, incluyendo:



Alejandro Fernández

Christian Nodal

Maluma

Pepe Aguilar

Los Ángeles Azules

Grupo Frontera

Sebastián Yatra

David Bisbal

Luis Fonsi

María Becerra

Horacio Palencia ha sido galardonado con: