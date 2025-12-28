Lorena Herrera confiesa el problema de salud que le dejó el fitness extremo: “Pagué las consecuencias”

Lorena Herrera abrió una conversación poco común dentro del mundo del espectáculo y el fitness al revelar un episodio de salud que marcó su relación con el ejercicio. La actriz y cantante compartió ante la prensa que su disciplina constante en el gimnasio derivó en una lesión abdominal que la llevó al quirófano, resultado de una sobrecarga de peso durante sus entrenamientos.

Lorena Herrera revela si participaría en ‘La casa de los famosos’ / IG: @lorenaherreraoficial

¿Qué le pasó a Lorena Herrera en el gimnasio y por qué terminó con una hernia?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Lorena Herrera relató que la lesión surgió a pesar de su experiencia y conocimiento del ejercicio. La actriz detalló que lleva 36 años cuidándose físicamente y que, en general, suele controlar el peso que utiliza en el gimnasio. Sin embargo, explicó que con el paso del tiempo el cuerpo enfrenta cambios naturales.

Herrera señaló que, a mayor edad, la masa muscular tiende a disminuir, lo que lleva a muchas personas a incrementar el peso en sus rutinas para compensar esa pérdida. En su caso, reconoció que esta exigencia fue un factor determinante. “A más edad, pierdes más masa muscular, entonces lo que tienes que hacer es meterle más peso”, explicó ante la prensa.

La actriz puntualizó que el problema no surgió de manera inmediata, sino como consecuencia de un proceso prolongado de sobreesfuerzo físico. Aunque su disciplina fue constante, el aumento de carga en ciertos ejercicios terminó por afectar su cuerpo, lo que derivó en una hernia abdominal que requirió atención médica.

Lorena Herrera comparte sus hábitos alimenticios para retrasar la menopausia / Captura de pantalla de ig: @lorenaherrera

¿En qué parte del abdomen se le abrió la hernia a Lorena Herrera?

Lorena Herrera explicó que la lesión se localizó específicamente en la zona abdominal, músculo al que le exigía más peso dentro de su rutina. Según relató, era el único grupo muscular en el que incrementaba de manera considerable la carga durante los entrenamientos.

“Sufrí un problema de una hernia que se me abrió y sí fue por eso, por el peso que yo le metía en abdomen”, declaró la actriz, quien reconoció que esa decisión tuvo consecuencias directas en su salud. La famosa detalló que detectó la hernia en una etapa temprana y optó por operarse de inmediato.

“Yo me operé justo en su momento, la descubrí aquí arriba y me la operé cuando estaba pequeñita”, explicó. No obstante, también reveló que con el paso del tiempo la lesión reapareció. “Ya se me volvió a abrir, lamentablemente”, añadió, al señalar que el cuerpo resiente los años y los esfuerzos acumulados.

Este tipo de lesiones, de acuerdo con su experiencia, pueden presentarse incluso en personas con hábitos saludables y entrenamiento constante, especialmente cuando se someten a cargas elevadas durante periodos prolongados.

Lorena Herrera / Captura de pantalla de ig: @lorenaherreraoficial

¿Qué recomendación dio Lorena Herrera sobre el uso de peso en mujeres y adultos?

Durante su testimonio, Lorena Herrera aprovechó para compartir una reflexión basada en lo que observa de manera cotidiana en los gimnasios. La actriz advirtió sobre los riesgos de cargar demasiado peso, en particular para las mujeres que entrenan intensamente desde edades tempranas.

“Veo en el gimnasio a tantas mujeres que cargan peso como de hombres, muchísimo peso y quizás ahorita tienen veinte, treinta años y no pasa nada, pero cuando llegan a los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, empieza entonces a sufrir lesiones y problemas”, señaló ante los medios.

Herrera subrayó la importancia del autocuidado y la prevención, especialmente conforme avanza la edad. Reconoció que reducir el peso no siempre es sencillo, sobre todo cuando el objetivo es competir o aumentar masa muscular, pero insistió en la necesidad de escuchar al cuerpo.“Sí, cuidarse, sin meterle peso, aunque ya cuando compites y lo que quieres es ganar masa muscular, se vuelve un poco difícil eso”, expresó. Su declaración se centró en compartir su experiencia personal, sin generalizar ni emitir juicios, como una forma de advertencia sobre las posibles consecuencias del sobreentrenamiento.

