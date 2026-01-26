Actor de la película ‘Un sueño posible’ es hospitalizado de emergencia; ¿Cuál es su estado de salud?

La industria del cine volvió a encender las alertas luego de que el nombre de Quinton Aaron, actor reconocido por interpretar a Michael Oher en la película The Blind Side (Un sueño posible), se colocara entre las principales tendencias tras confirmarse que fue hospitalizado de emergencia en Estados Unidos.

Quiton Aaron / Captura de pantalla YouTube

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Quinton Aaron?

De acuerdo con TMZ, Quinton Aaron se encontraba en su apartamento cuando ocurrió el incidente que derivó en su hospitalización. Según el testimonio proporcionado por un representante del actor al medio estadounidense, el intérprete estaba subiendo las escaleras de su vivienda cuando, de manera repentina, sus piernas dejaron de responderle, lo que provocó que se desplomara.

Tras el colapso, Aaron fue trasladado de inmediato a un hospital en Atlanta, donde permanece bajo observación médica. El reporte señala que el actor continúa internado mientras los especialistas le realizan diversos estudios con el objetivo de determinar el origen exacto del problema de salud que presentó.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial que detalle el diagnóstico, por lo que la causa específica de su padecimiento sigue sin confirmarse públicamente.

Un sueño posible / Captura de pantalla YouTube

¿Qué se sabe sobre el estado de salud actual del actor Quiton Aaron?

Luego de que se difundiera la noticia de su hospitalización, una página de recaudación en GoFundMe generó preocupación al asegurar que Quinton Aaron se encontraba grave y con soporte vital debido a una supuesta infección sanguínea severa.

Sin embargo, el representante del actor desmintió esa versión y aclaró que, aunque permanece hospitalizado, su condición es estable. De acuerdo con la misma fuente, Aaron se encuentra consciente, puede comunicarse y ha mantenido contacto tanto con su familia como con su equipo de trabajo.

El portavoz también señaló que el actor está recibiendo la atención médica necesaria y que los médicos continúan realizando pruebas para determinar con precisión qué originó el colapso. Hasta ahora, no se ha informado sobre una posible fecha de alta ni sobre cambios relevantes en su estado clínico.

TMZ destacó que el hospital mantiene al actor bajo supervisión constante mientras se obtienen los resultados de los estudios correspondientes.

Quiton Aaron / Captura de pantalla YouTube

¿Quién es Quinton Aaron y por qué es tan recordado?

Quinton Aaron nació en el Bronx, Nueva York, y desde temprana edad mostró interés por las artes escénicas. Uno de sus primeros acercamientos al ámbito artístico fue a través del canto, actividad que desarrolló en un coro religioso durante su infancia.

En su adolescencia se mudó a Georgia, donde cursó sus estudios en la Richmond Academy, ubicada en Augusta. Antes de consolidar su carrera como actor, Aaron desempeñó distintos trabajos, entre ellos el de guardia de seguridad, mientras buscaba oportunidades dentro del medio artístico.

Su reconocimiento a nivel internacional llegó en 2009, cuando fue elegido para interpretar a Michael Oher en The Blind Side (Un sueño posible), película basada en hechos reales y protagonizada por Sandra Bullock. El filme tuvo un amplio impacto mediático y se convirtió en uno de los títulos más recordados de su año de estreno.

Tras el éxito de esa producción, Quinton Aaron participó en diversos proyectos tanto en cine como en televisión. Entre sus trabajos cinematográficos se encuentran Be Kind Rewind (2008), Fighting (2009) y otros títulos que formaron parte de su trayectoria posterior al éxito de Un sueño posible.

En televisión, también realizó apariciones en distintas series, consolidando una carrera marcada por personajes secundarios y participaciones especiales, siempre ligado al recuerdo de su interpretación de Michael Oher.

