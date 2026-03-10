¿La suegra de Eugenio Derbez no lo quiere? Alessandra Rosaldo, tras rumores de divorcio, hace fuerte revelación

La historia de amor entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo es una de las más conocidas del espectáculo mexicano, pero detrás del romance, hay una historia que pocos conocen. La propia cantante y actriz reveló recientemente que su madre, doña Gabriela Barrero, tuvo conflicto con el comediante. ¿Por qué?

¿Se tambalea su matrimonio? Alessandra Rosaldo habla de divorcios y terapia. / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició el romance entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Aunque hoy son considerados una de las parejas más estables del espectáculo, la relación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez ha desatado controversia. En su momento, la cantante fue señalada como la presunta “tercera en discordia” en la relación que el actor mantenía con Dalílah Polanco.

Con el paso de los años, ese rumor parecía haber quedado atrás. Sin embargo, volvió a tomar fuerza cuando Polanco, en plena dinámica de La casa de los famosos México, habló públicamente sobre la supuesta infidelidad de un exnovio. Aunque nunca mencionó nombres, dejó entrever que descubrió la traición después de ver unas fotografías publicadas en una revista.

La publicación a la que se refería era la revista TVNotas. En 2006, difundimos imágenes en las que Derbez y Rosaldo aparecían caminando juntos en un centro comercial. En ese mismo momento también se informó que el romance de cuatro años entre el actor y Polanco atravesaba una etapa incierta.

A raíz de estas revelaciones, algunos seguidores recordaron declaraciones que Rosaldo hizo meses atrás, en las que reconoció que cuando conoció a Derbez ambos tenían pareja. Pese a todo, ninguno de los involucrados ha confirmado directamente que haya existido una infidelidad.

Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo en un estacionamiento, como lo contó Dalilah Polanco en La casa de los famosos México / Archivo TVNotas

¿La suegra de Eugenio Derbez no se lleva bien con el actor?

Durante una charla en su podcast Entre hermanas, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, compartió detalles de un episodio delicado que ocurrió antes de su compromiso. Según contó, su madre llegó incluso a negarse a participar en el momento en que Derbez planeaba pedirle matrimonio.

La cantante relató que, cuando el actor decidió regresar a su vida y planear la propuesta de matrimonio, quiso que los padres de Alessandra estuvieran presentes en ese momento especial.

El padre de Rosaldo aceptó sin problemas. Sin embargo, su madre reaccionó de forma muy distinta. Según narró la intérprete, doña Gabriela no estaba dispuesta a participar en ese momento. Su postura tenía una razón muy concreta: había visto a su hija profundamente afectada tras la ruptura.

Rosaldo y Derbez comenzaron su relación en 2006, pero su historia atravesó una fuerte crisis cuando ella decidió terminar con él después de acudir a terapia Gestalt. Según explicó la cantante en una charla previa dentro del mismo podcast, esa experiencia personal la llevó a replantear lo que quería para su futuro.

Mi mamá le dijo: ‘Lo siento Eugenio, no voy a participar’ (…) O sea mi mamá me vio con el corazón roto, mal, me vio llorar durante mucho tiempo y le puso el límite. Alessandra Rosaldo

Aun así, la cantante aclaró que actualmente su madre tiene una buena relación con Derbez. De hecho, aseguró que lo quiere mucho, aunque bromeó con que “ nunca ha sido el consentido ”.

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tienen una crisis matrimonial?

Hace apenas un mes comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre el matrimonio entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, el cual, habría estado pasando por una presunta crisis.

Durante su participación en el programa Montse & Joe, Alessandra Rosaldo habló sobre las dificultades que ha atravesado en su matrimonio con Eugenio Derbez. Con un toque de humor, la cantante recordó algunos de los momentos complicados que han enfrentado como pareja y explicó que, a lo largo de su relación, han tenido que superar diversas etapas y desafíos juntos.

La actriz y cantante reconoció que no es la primera vez que atraviesan momentos como este:

Voy en mi cuarto divorcio, estamos yendo a terapia, una vez más, lo vamos a intentar. Hay que mantener las apariencias. Alessandra Rosaldo

