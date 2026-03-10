Isabel Lascurain se enteró de la infidelidad de su pareja en plena entrevista; así lo exhibió: “Gran decepción”

La cantante Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, habló recientemente sobre un episodio personal que marcó su vida sentimental: la mayor decepción amorosa que enfrentó, ¿qué pasó? ¡Se enteró de infidelidad en plena entrevista!

¡De boda a ruptura! Isabel Lascurain revela quién la decepcionó en el amor. / Redes sociales

¿Quién fue la mayor decepción amorosa de Isabel Lascurain?

En plática con Karla Díaz, Isabel Lascurain recordó que su relación con el actor Luis José Santander incluso llegó al punto de planear una boda. Sin embargo, ese proyecto no se concretó. “Cuando troné con Luis José Santander fue mi primera gran decepción amorosa. Me iba a casar… y no”, contó al hablar de ese momento que marcó su vida personal.

La integrante de Pandora explicó que la decisión de no casarse surgió mientras se encontraba en Puerto Rico por un compromiso relacionado con su carrera como cantante. Según relató, esperaba que su entonces pareja viajara para acompañarla en ese evento importante. “Decidí en Puerto Rico (que no nos casaríamos) porque no llegó. Le dije ‘Oye, vente a Puerto Rico, es un evento importante para mí como cantante’”, compartió.

De acuerdo con su testimonio, la respuesta del actor terminó por definir el rumbo de la relación. “(Me dijo) ‘Sí, tengo la boda de Rafa, mi amigo’”, recordó. Ante esa situación, Lascurain optó por cancelar los planes de matrimonio. “Dije ‘No, ya no, mucho pretexto’”, señaló al explicar el momento en que decidió no continuar con la boda.

Isabel Lascurain habla de su relación con Luis José Santander y la decepción amorosa que vivió. / Redes sociales

¿Qué dijo Isabel Lascurain sobre la infidelidad de Luis José Santander?

Isabel Lascurain también recordó cómo tiempo después descubrió una situación que ocurrió durante su relación con el actor Luis José Santander. La cantante relató que se enteró de la infidelidad cuando ya no estaban juntos y a partir de información que apareció en medios.

Según explicó, el momento ocurrió al escuchar una entrevista en la que participó la esposa del actor. “Luego me enteré que me puso el cuerno. Me entero por una entrevista. En una entrevista, en la que entrevistaron a su señora, él ya casado”, contó al describir cómo surgió la revelación.

Lo anterior causó revuelo en redes sociales. Sin embargo, Luis José no se ha pronunciado a las declaraciones de Isabel.

Isabel Lascurain habló sobre su relación con el actor Luis José Santander. / Redes sociales

¿Quién es Isabel Lascurain?

Isabel Lascurain es una cantante nacida el 27 de mayo de 1959 en México. Es conocida por formar parte del trío Pandora, agrupación creada en 1984 junto a su hermana Mayte Lascurain y la cantante Fernanda Meade. Desde su formación, el grupo se ha dedicado a la interpretación de baladas y pop en español, consolidando una trayectoria que incluye presentaciones en distintos escenarios y más de 10 millones de discos vendidos.

A lo largo de su carrera, Lascurain también ha participado en distintos proyectos de comunicación y entrevistas, además de mantenerse activa en la música con el grupo. Pandora ha lanzado diversos álbumes y ha realizado giras dentro y fuera de México, lo que ha mantenido vigente su propuesta musical durante varias décadas.

En el ámbito personal, la cantante estuvo casada con José Manuel Álvarez, con quien contrajo matrimonio después de conocerse en una cena organizada por el futbolista Isaac Mirragi. Antes de esa etapa, sostuvo una relación con el actor José Luis Santander a principios de la década de 1990, con quien llegó a comprometerse. También han circulado versiones sobre una cercanía en su juventud con Luis Miguel, relación que ella ha descrito como una amistad.

