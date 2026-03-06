Ángela Aguilar habla de Amanda Miguel y recuerda uno de sus hits: ¿Explotó contra la argentina?

¿La cantante Ángela Aguilar respondió a las declaraciones que hizo la intérprete Amanda Miguel sobre su voz? En medio de la polémica surgen los rumores y hay hasta videos, te contamos qué pasó.

No te pierdas: ¡Cazzu no se echa para atrás! No se arrepiente de explotar contra canción de Rauw Alejandro que habla de Nodal

Ángela Aguilar habla de Amanda Miguel y recuerda uno de sus temas. / Redes sociales

¿Qué dijo Amanda Miguel sobre Ángela Aguilar?

Durante su participación en el programa De Primera Mano, la cantante Amanda Miguel se refirió al talento femenino en la música y fue cuestionada sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar. Al respecto, la intérprete de “Castillos” respondió de manera directa:

“No me llama la atención su voz”, señaló Amanda Miguel, dejando clara su postura sobre la joven artista de la dinastía Aguilar.

Además, Amanda Miguel explicó que su criterio para colaborar con alguien se basa en su formación musical y en la atención que presta tanto a la técnica como al mensaje de los artistas. En ese sentido, comentó:

“No hay mucho, tampoco así que digas ‘como abundan las voces y los artistas’. Hay otros, como Belinda que canta mi canción en el tono original… Yo he estudiado música a mí nadie me va a engañar”. mencionó Amanda Miguel.

La cantante también resaltó otros ejemplos de artistas cuyo trabajo respeta y disfruta, destacando su enfoque en la integridad artística: “Hay talento, por ejemplo Karol G me encanta lo que escribe, su música, es el mensaje… también observo el mensaje de los artistas, no importa la voz que tenga, me gusta su integridad, lo que ella transmite”.

No te pierdas: Nodal le habría sido infiel a Cazzu con Ángela Aguilar ¿mientras estaba embarazada? Se habrían encontrado en Mty

¿Ángela Aguilar le responde a Amanda Miguel?

Aunque Ángela Aguilar no ha dado respuesta a los comentarios de Amanda Miguel sobre su voz, los internautas retomaron un fragmento de una entrevista anterior donde la cantante habló sobre sus preferencias musicales en los karaokes.

En esa ocasión, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre cuál era la canción que más le gustaba interpretar en estos espacios. La integrante de la dinastía Aguilar respondió entre risas: “¿Cuál es tu canción de karaoke? ‘Mentiras, todo era mentira’, esa, ‘Él me mintió’”.

No te pierdas: ¿Ángela Aguilar responde a a críticas tras polémica de Nodal con Cazzu en pleno concierto?: “Funada ya estoy”

Amanda Miguel rechazó colaborar con Ángela Aguilar. / Redes sociales

¿Quién es Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar es una cantante mexicoestadounidense, nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California. Conocida simplemente como Ángela Aguilar, se dedica a la música regional mexicana y forma parte de una familia con amplia tradición artística: sus abuelos paternos son los actores y cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras destacadas de la Época de Oro del cine mexicano.

Ganó reconocimiento internacional tras interpretar «La Llorona» en la 19ª edición de los Premios Grammy Latinos en 2018. Ese mismo año lanzó su álbum debut como solista, Primero soy mexicana, que tuvo buena recepción de la crítica y éxito comercial. A lo largo de su carrera ha sido nominada a un Premio Grammy y a dos Premios Grammy Latinos, convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes en recibir estas nominaciones.

En su vida personal, Ángela Aguilar confirmó el 10 de junio de 2024 su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, y se casaron el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Amacuzac, Morelos. Esta unión generó atención mediática en medio de rumores de infidelidad de Nodal hacia la cantante argentina Cazzu, lo que ha dado lugar a diversas reacciones y comentarios en redes sociales.

No te pierdas: ¿Christian Nodal miente? Cazzu reaparece y lanza mensaje tras acusaciones de infidelidad: VIDEO