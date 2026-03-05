Britney Spears detenida por conducir en estado de ebriedad; ¿liberada o a la cárcel? ¡Te damos los detalles!

La cantante y figura del pop, Britney Spears, fue detenida la noche del miércoles bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés). La información fue rápidamente difundida en redes sociales y comenzaron a especular sobre las posibles consecuencias, ya que su vida ha estado llena de polémicas. ¿Fue liberada?

Britney Spears es detenida

¿En dónde fue detenida la cantante Britney Spears?

De acuerdo con la información proporcionada por la California Highway Patrol (policía de carreteras de California), Britney Spears fue detenida alrededor de las 9:30 de la noche del miércoles en la ciudad de Moorpark, ubicada en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las circunstancias que llevaron a la detención, ni sobre pruebas realizadas en el lugar, el procedimiento se llevó a cabo conforme a los protocolos habituales de las autoridades de tránsito en California para este tipo de incidentes.

La noticia se difundió inicialmente en medios especializados en entretenimiento y posteriormente fue confirmada por fuentes policiales. Según los reportes, Spears fue trasladada para el procesamiento correspondiente tras su arresto.

¿Britney Spears fue liberada tras ser detenida en Los Ángeles?

Las autoridades informaron que el vehículo en el que viajaba Britney Spears fue interceptado por agentes de la Patrulla de Carreteras de California durante un operativo de tránsito en Moorpark. Tras la intervención, los oficiales determinaron detener a la cantante bajo sospecha de manejar bajo la influencia del alcohol.

Tras pasar varias horas bajo custodia, Spears fue liberada poco después de las 6:00 de la mañana del jueves , de acuerdo con el reporte oficial proporcionado por las autoridades del condado de Ventura.

Por ahora, no se ha informado si la cantante pagó una fianza o si fue liberada bajo alguna otra condición administrativa. Tampoco se han hecho públicos los resultados de posibles pruebas de alcoholemia.

Las autoridades se limitaron a confirmar que Spears ya no se encuentra bajo custodia y que el caso permanece sin mayores detalles disponibles.

¿Qué dijo Britney Spears sobre su detención?

El arresto fue reportado inicialmente por el portal de espectáculos TMZ, que aseguró haber obtenido información preliminar sobre la detención de la cantante Britney Spears.

Hasta ahora, representantes de Britney Spears no han emitido declaraciones públicas respecto al incidente. Tampoco la cantante ha reaccionado en sus redes sociales, donde suele mantener contacto con sus seguidores.

¿La polémica Britney aclarará lo sucedido?

