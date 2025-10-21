Britney Spears sufrió daño cerebral y ¡perdió la movilidad! ¿Cuál es su estado actual de salud?

Britney Spears dijo que sufrió daño cerebral, revelación que ha generado preocupación entre sus seguidores y la prensa. La cantante compartió públicamente esta información en una experiencia que calificó como “traumática”.

Te contamos todos los detalles e lo que contó ‘la Princesa del Pop’ en medio de las acusaciones en su contra en You Thought You Knew, libro de su exesposo Kevin Federline.

Britney Spears confesó uno de los capítulos más dolorosos de su vida. / Foto: FB/Britney Spears

¿Qué dijo Britney Spears sobre el daño cerebral que sufrió?

Britney Spears compartió recientemente reflexiones profundas sobre un episodio traumático de su vida que afectó su salud física y mental. ¡Sufrió daño cerebral!

“Tuve una experiencia traumática como algunos de ustedes saben al final de mi libro donde durante 4 meses ya no tenía mi puerta privada y me vi obligado ilegalmente a no usar mis pies ni cuerpo para ir a ningún lado”, relató en una publicación compartida en sus redes sociales oficiales la cantante, evidenciando la gravedad de la situación.

Spears describió cómo esto repercutió directamente en su capacidad para moverse: “Siento la lógica y consciencia en mi cuerpo como uno fue 100% asesinado y destruido no pude bailar ni moverme durante cinco meses… Yo siento que me quitaron las alas y el daño cerebral me pasó hace mucho tiempo 100%”.

La artista comparó su experiencia con una metáfora de vuelo y libertad, recordando momentos más felices con sus hijos: “Solía nadar con mis bebés en mi espalda hasta que tuvieron cuatro y cinco años era increíblemente fuerte…”.

A pesar del daño cerebral y las limitaciones físicas que enfrentó, Britney afirmó haber superado estos momentos difíciles: “Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y estoy bendecida de estar viva”.

Su relato no solo revela el impacto físico del trauma, sino también el emocional y espiritual. Britney conecta su recuperación con un proceso de resiliencia y fuerza interior, evocando imágenes de la película Maléfica, protagonizada por Angelina Jolie: “Al final de la película ella va a una iglesia y de alguna manera encuentra sus alas protectoras”.

Actualmente, la cantante se ha encontrado mejor de salud. Aunque en la controversia por las declaraciones en contra de su ex, Kevin Federline.

Britney Spears reveló que su cuerpo fue “asesinado y destruido al 100%” tras un episodio traumático que cambió su vida. / Foto: FB/Britney Spears

Britney Spears responde a su exmarido Kevin Federline

Britney Spears, que se volvió viral al visitar México, también se refirió a las declaraciones que se han difundido sobre ella a raíz del libro de su exesposo Kevin Federline, dejando claro que muchas de las historias no reflejan la realidad.

“Es divertido contar historias a estas alturas porque todo esto puede sonar muy tonto, pero con la basura que se dice literalmente de mí, pensé: ¿por qué no aportar algo de sustancia?”, mencionó Spears.

La cantante dejó en claro que no todo lo publicado sobre su vida privada es verdadero y que sigue protegiendo detalles dolorosos de su experiencia: “Hay MUCHO que no compartí en mi libro y aún cosas en este preciso momento que he mantenido ocultas porque es increíblemente doloroso y triste…”.

A través de sus palabras, Britney reafirma su postura frente a la narrativa pública construida alrededor de su persona y su familia, mostrando la necesidad de separar los hechos de las invenciones: “Todavía hasta el día de hoy no he volado como solía hacerlo…”.

Britney Spears dio a conocer detalles del daño cerebral que sufrió. / Foto: FB/Britney Spears

Kevin Federline revela supuestos detalles de su vida con Britney Spears

El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, vuelve a colocar a la cantante en el ojo del huracán con las revelaciones incluidas en su nuevo libro, donde asegura haber vivido episodios preocupantes durante su relación con la “Princesa del pop”.

Según su testimonio, la cantante habría consumido sustancias en una fiesta mientras amamantaba a uno de sus hijos, en el contexto de la presentación de su disco Playing With Fire.

De acuerdo con Federline, aquel momento marcó un antes y un después en su percepción sobre la estabilidad emocional y el entorno familiar de la artista.

En el libro, también menciona que los hijos que tuvo con Britney habrían sentido miedo de su madre.

Las declaraciones de Federline no solo reavivan los rumores sobre los años más turbulentos de la artista, sino que contrastan con la versión que Britney Spears ha compartido recientemente en redes, donde habla de su proceso de recuperación y del daño físico y mental que le dejaron aquellos años de control y exposición mediática.

