Britney Spears en México: camina por calles del centro de un destino turístico y baila en un bar

Este fin de semana hubo reportes de que Britney Spears estaba en México. La cantante ha encendido las redes sociales con gran frecuencia últimamente por su presencia en varios lugares del país. ¿Dónde la vieron esta vez? ¿Por qué está ‘la Princesa del pop’ en México con tanta frecuencia? ¡Aquí te contamos!

Britney Spears, la princesa del pop

/ Redes sociales

Britney se deja ver en México

A mediados de abril del 2025, Britney Spears compartió fotos y videos, bajo el sol en playas mexicanas. En aquella ocasión, las imágenes mostraban a ‘la Princesa del pop’ únicamente con un par de gafas y un collar con una flor. La cantante acompañó la foto con este texto: ''Desn...da en la playa todo el día’’, al lado de un emoji de la bandera de México.

La publicación causó revuelo, aunque no fue por la falta de prendas ni porque estaba en México, sino por cómo se veía la cara de la intérprete de “Baby one more time”. Algunos usuarios señalaron que su rostro lucía diferente y comenzaron las versiones de si era debido al exceso de filtros, o quizá por un arreglito estético.

Se sabe desde hace años que a Britney le gusta México, como cuando festejó en Los Cabos su cumpleaños número 40 en 2021 junto a su entonces pareja Sam Asghari. Dicho momento fue especial al ser su primer cumpleaños sin la tutela que su padre ejerció sobre ella por 13 años.

Este fin de semana, la intérprete de ‘Gimme more’ volvió a causar furor luego de ser captada en las calles de San José del Cabo, Baja California Sur, México. En redes sociales, usuarios compartieron fotos de que vieron a Britney Spears mientras paseaba por el centro de esa ciudad.

Britney Spears foi vista no México ❤️ pic.twitter.com/5hXgia1Xyo — GossipBritney (@GossipBritney) April 20, 2025

Según las imágenes, la ‘Princesa del pop’ iba enfundada en un flamante vestido rojo y botas negras. Sin embargo, no estaba sola, pues la acompañaba su equipo de seguridad mientras paseaba por la plaza Antonio Mijares, donde hay restaurantes, galerías de arte y hasta joyerías, pero en esta ocasión Britney aprovechó el momento para comprar dulces mexicano a vendedores ambulantes.

Esa misma noche, la cantante compartió un video en su Instagram donde baila de manera extraña en lo que parece ser un bar.

Britney bailando / Captura de pantalla: @britneyspears

¿Por qué Britney Spears está en México?

Además de aprovechar para disfrutar en las playas o pasear por la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, México, la intérprete de ‘Circus’ ha dado sus motivos para refugiarse en el paraíso mexicano.

En 2021 Britney consiguió liberarse de la tutela de su padre, luego de estar 13 años sin el control de su vida personal y económica, al igual que de su carrera, por haber agredido a un paparazzi en 2008.

La ‘Princesa del pop’ se casó con Sam Asghari en 2022, pero 14 meses después el matrimonio se fracturó luego de que presuntamente la cantante le fuera infiel a su esposo. Posteriormente, Brintney probaría suerte con Paul Soliz, un trabajador de mantenimiento suyo con el que más tarde tuvo un agarrón en un hotel, que puso fin a la relación.

Derivado de estos escándalos, hacia finales de 2024, a través de sus redes sociales Britney dijo que se mudaba a México, especialmente a raíz del excesivo acoso por parte de los paparazzis.

Al respecto, la cantante ha comentado en redes que se siente ‘libre’ caminando por la arena de la playa sin el foco sobre ella.

