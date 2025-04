¿Britney Spears estrena cara? Aparece distinta en México en medio del 25 aniversario de Oops I did it again

Britney Spears volvió a sacudir las redes sociales con una publicación en la que, además de no dejar de nada a la imaginación, generó todo tipo de comentarios por su rostro “distinto”.

La llamada ‘Princesa del pop’ se encuentra viviendo una nueva etapa de su vida en México, tras su sonado divorcio con el modelo Sam Asghari.

Sam Asghari conoció a Britney Spears en 2016. / Instagram

¿Britney Spears está irreconocible? Foto en la playa desata teorías

Para nadie es sorpresa que la intérprete de ‘Toxic’, Britney Spears, aparezca en redes sociales con muy poca ropa en playas mexicanas. En esta ocasión, volvió a sorprender a sus seguidores al publicar una foto en la que aparece usando únicamente unas gafas de sol y un collar con una flor.

La artista acompañó la imagen con un mensaje que dejó a todos boquiabiertos: “¡Des… en la playa todo el día!”. La publicación, sin embargo, no solo generó revuelo por su contenido, sino también por el uso excesivo de filtros, lo que ha llevado a muchos de sus seguidores a preguntarse si realmente se trata de ella o sea había realizado algún tratamiento estético.

A pesar de que Spears desactivó los comentarios en su cuenta, la conversación se trasladó a otras plataformas, donde los fans expresaron desde halagos hasta preocupación. Algunos usuarios insinuaron que el rostro que aparece en la imagen se ve “muy retocado” o incluso que “no es Britney”.

Además, la cantante compartió más fotos en las que aparece en traje de baño, disfrutando de las olas del mar.

¿Por qué Britney Spears decidió mudarse a México?

Desde finales de 2024, la intérprete de I Wanda go optó por cambiar de vida y dejar Estados Unidos para instalarse de forma definitiva en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Cansada del acoso de los paparazzis y buscando algo de paz tras años de escándalos mediáticos, Spears eligió México como su refugio personal y espiritual.

“Me siento libre”, habría comentado en una de sus historias recientes, donde se le ve caminando por la arena, disfrutando de la playa sin la presión constante de los medios. En los últimos meses, ha compartido múltiples fotos y videos desde distintos puntos del país, dejando claro su amor por el clima, la comida y el estilo de vida mexicano.

Eso sí, la polémica la sigue a donde vaya: sus clips bailando sola, sus reflexiones confusas y ahora esta foto con rostro cambiado siguen llamando la atención de sus fans.

Hoy se cumplen 25 años de la canción Oops!… I did it again de Britney Spears: vinilo edición especial

El 25 aniversario de Oops!… I did it again ha generado un gran revuelo en las redes sociales y medios de comunicación. Los fans de Britney Spears están celebrando este hito recordando cómo la canción y su icónico video revolucionaron la cultura pop en el año 2000. La canción, que fue el sencillo principal del segundo álbum de Britney, que consolidó su estatus como una superestrella global y dejó una marca indeleble en la música y la moda. El video, dirigido por Nigel Dick, es famoso por el traje rojo de látex que Britney usó, convirtiéndose en una imagen icónica de la época.

Además, para conmemorar este aniversario, se ha lanzado una edición especial en vinilo del álbum, que incluye remixes inéditos y un libro de fotos nunca antes vistas por 99 dolares es decir aproximadamente a 2,010.29 pesos mexicanos.

Además los seguidores de Britney están compartiendo sus recuerdos y experiencias personales relacionadas con la canción, destacando cómo Oops!… I did it again sigue siendo relevante y querido después de tantos años.