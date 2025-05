TikTok cerrará en México el próximo 15 de junio; esto se sabe

Aunque TikTok es una red social que ha cobrado una gran relevancia en todo el mundo y es la principal red actualmente, con millones de usuarios y creadores de contenido que comparten información a través de su plataforma, ahora los usuarios han recibido una lamentable noticia pues TikTok dejará de estar disponible el próximo 15 de junio. La medida sí afectará a México; te contamos todos los detalles.

TikTok / Redes sociales/Pixabay

Lee también: TikTok volverá a Estados Unidos ¿Por qué lo prohibieron? ¿Afecta a México?

¿TikTok cerrará el próximo 15 de junio de 2025?

TikTok ha confirmado que la aplicación se eliminará a nivel mundial de las tiendas de apps de Smart TV y dejará de funcionar. O sea que ya no será posible ver los videos de la plataforma en pantalla. La app seguirá disponible en los dispositivos móviles sin ningún cambio.

A través de un aviso emergente que le está apareciendo a los usuarios de TikTok TV (como el que dejamos aquí arriba), la plataforma anuncia que la app para TV cerrará el 15 de junio de 2025. A partir de esta fecha no solo dejará de estar disponible para su descarga, sino también perderá el soporte y su funcionamiento.

Pese a que no guarda relación con esto, la medida recuerda al conflicto que TikTok tiene con Estados Unidos. Recordemos que en 2024, el Congreso de Estados Unidos. aprobó una ley que establece como obligatoria la desvinculación de TikTok de ByteDance. De no cumplirse este mandato antes del 19 de junio de 2025, la aplicación será prohibida en suelo estadounidense.

TikTok

No te pierdas: Revelan causa de muerte de ‘Okay Baby’, estrella de TikTok que falleció en trágico accidente ¿Negligencia?

¿Por qué cerrará TikTok en las Smart TV el próximo 15 de junio?

De momento, TikTok no ha revelado los motivos por lo que están eliminando este cliente para Smart TV. Sin embargo, muchos internautas (como los que debatieron en esta publicación de Reddit) especulan que es probable que se deba a la poca cantidad de usuarios que la usan.

Lo más común es que las personas no sepan de la existencia de la aplicación de TikTok para TV. Así que la hipótesis más probable es que la cantidad de usuarios mensuales no justifiquen los costes de su mantenimiento. Además, los usuarios de TV no son tan monetizables como los de móviles que interactúan con anuncios.

TikTok ahora sólo será visible en teléfonos móviles. / Redes sociales.

Te puede gustar: Muere bebé influencer de dos años, en trágico accidente; era una estrella en TikTok, ¿de quién se trata?

¿Podré ver TikTok en la televisión después de este ajuste?

Aunque no habrá una aplicación como tal, es posible que puedas seguir viendo los videos de la red social de una manera. Te contamos a continuación.

Para poder ver el contenido de la red social en tu pantalla lo único que debes hacer es usar la función de transmitir pantalla de la app de TikTok para móviles o tablets. Algunos dispositivos tienen la función en tu menú de inicio o para otros es necesario descargar una aplicación que permita duplicar el contenido de tu móvil.