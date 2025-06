Galán de “El señor de los cielos” ahora vende zapatos en TikTok ¿Qué pasó?

¿Quién no recuerda a Fabián Peña, el actor de rostro elegante y porte imponente que apareció en exitosas series y telenovelas como El señor de los cielos o La doña? Pues agárrate porque el galán de la pantalla chica cambió los foros de televisión por los live streams de TikTok, y no, no es broma. Hoy en día, este artista multifacético promociona mocasines, chamarras y hasta relojes por su tienda en línea, y lo hace con toda la actitud del mundo.

Aunque a muchos les parezca insólito, el actor está muy convencido de su nueva etapa como emprendedor digital. Con videos donde presume desde zapatos formales hasta accesorios de electrónica, Fabián Peña demostró que, cuando la vida te cambia los planes, lo importante es no quedarse de brazos cruzados. ¿Pero qué lo llevó a este giro tan radical?

Fabián Peña trabajo en el señor de los cielos / Facebook



¿Por qué Fabián Peña dejó de actuar en televisión?

Aunque muchos lo extrañan en la pantalla, Fabián no desapareció por gusto. El actor ha confesado en más de una ocasión que su retiro se debió, en gran parte, a la emergencia sanitaria que paralizó al mundo en 2020. En ese entonces, varios de sus proyectos en puerta fueron cancelados sin posibilidad de retomarlos. Y como muchos artistas, tuvo que adaptarse rápido o quedarse en el limbo de la incertidumbre.

“No quedó de otra más que buscar nuevos caminos”, ha dicho Peña, quien aprovechó sus redes para mantenerse activo, crear comunidad y probar suerte en otras áreas. Lejos de verlo como un retroceso, lo considera una evolución personal y profesional. Hoy, además de vender zapatos y ropa por TikTok Shop, también da clases de actuación en línea, con sesiones personalizadas que van desde técnicas de respiración hasta el montaje de escenas.

Después de la pandemia para Fabián ha sido difícil encontrar un nuevo papel / Facebook



¿Qué vende Fabián Peña en TikTok y cómo le ha ido?

Lejos del glamour de los foros, Fabián se ha convertido en todo un comerciante digital. Desde su cuenta en TikTok, el actor presenta con entusiasmo su línea de productos que incluye zapatos elegantes, chamarras, camisas, corbatas, sombreros, lentes, botas, cinturones y hasta gadgets electrónicos. En uno de sus clips más vistos, aparece mostrando unos mocasines negros con el carisma que lo caracteriza:

“Tenía que hacer este video de estos bonitos mocasines negros formales de mi tienda de TikTok Shop, los invito a que me acompañen... están muy cómodos”, dice con una sonrisa.

Y aunque suene raro ver a un actor vendiendo zapatos, sus seguidores lo han arropado con mensajes de cariño y apoyo:



“Te deseo la mejor de las suertes”,

“Bendiciones, visiten su TikTok”,

“Eres grande Fabián”, se lee en los comentarios.

Fabián Peña / Facebook

¿Fabián Peña se arrepiente de dejar la actuación?

Para nada. Fabián ha sido muy claro en que no dejó la actuación por completo, simplemente diversificó su camino. De hecho, ha reiterado que sigue ofreciendo clases de actuación en línea, con sesiones individuales de una hora y media donde trabaja técnicas actorales con alumnos de todas partes del mundo.

Además, no cierra la puerta a regresar a los sets si se presenta una buena oportunidad. Mientras tanto, disfruta su libertad creativa, su tienda en línea y el contacto directo con sus seguidores, quienes lo admiran no solo por su talento, sino por su capacidad de reinventarse.

