TikTok volverá a Estados Unidos ¿Por qué lo prohibieron? ¿Afecta a México?

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y finalmente este sábado 18 de enero por la noche, la app TikTok fue bloqueada en Estados Unidos, con lo que dejó a más de 120,5 millones de usuarios estadounidenses sin acceso con un mensaje de error que indicaba que la aplicación no estaba disponible y les pedía que se mantuvieran atentos.

El mensaje, que también se mostró en otras aplicaciones propiedad de ByteDance como CapCut y Lemon8, señalaba que se había promulgado una ley que prohibe su uso, lo que maqrcóel cierre temporal de la plataforma para los aproximadamente 170 millones de usuarios de las apps de la empresa china en EU.

Aunque la prohibición de TikTok en Estados Unidos es una realidad por ahora, la situación podría ser solo temporal pues Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, indicó que, al asumir el cargo la próxima semana, podría dar una prórroga de 90 días para encontrar una solución para el futuro de la plataforma. Esto significaría también que en unos días, los estadounidenses podrían tener acceso nuevamente a la red social en la que se han visto afectados millones de creadores y usuarios que veían esta plataforma como un generador de ingresos y que de la noche a la mañana perderán lo construido en la app.

Mira: Hallan sin vida a tiktoker desaparecida tras salir del supermercado; sospechan de fan obsesionado

TikTok y Capcut están prohibidos en Estados Unidos / Redes sociales

¿Por qué Estados Unidos prohibió TikTok?

La aplicación fue prohibida en Estados Unidos pues se alegaron razones de seguridad nacional, ya que TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china y a EU le preocupa que pueda entregar información de sus usuarios al gobierno del país asiático. Por eso, el Congreso estadounidense aprobó una ley que prohíbe TikTok en su terrirorio a menos que se vendiera a alguna empresa fuera de China de un país aliado.

A esto se refiere la prórroga que dijo Tump que concederá al tomar posesión como presidente la próxima semana. Así, se podría encontrar un nuevo dueño para la plataforma.

Aunque Trump había apoyado la prohibición de la aplicación durante su primer mandato, ahora sorprendió a todos al afirmar que planea trabajar con TikTok para encontrar una solución que permita a la plataforma seguir operando en el país. De hecho, el presidente electo expresó en sus redes sociales: “¡SALVEN A TIKTOK!”.

Intentan salvar TikTok en Estados Unidos

Aunque el aplazamiento de la prohibición por parte de Trump podría aliviar temporalmente a la empresa, realmente no resuelve el problema pues la ley que prohíbe TikTok fue firmada por el presidente saliente, Joe Biden, y otorga a ByteDance 270 días para vender la aplicación a un propietario estadounidense o de un país aliado, o enfrentar la prohibición definitiva.

El presidente electo podría recurrir a una orden ejecutiva para retrasar la implementación de la ley, lo que permitiría a TikTok continuar operando sin enfrentar multas. Sin embargo, incluso si Trump interviniera, la solución no sería permanente. Así que para garantizar la continuidad de la app en cuentas dadas de alta en Estados Unidos, se necesitaría una nueva ley que revoque la actual o, más probablemente, una venta de la plataforma.

Es así que las alternativas para mantener TikTok operando en Estados Unidos comenzaron a surgir y varios compradores potenciales han mostrado interés en adquirir la app:

El multimillonario Frank McCourt y el empresario Kevin O’Leary , conocido por su participación en el programa ‘Shark Tank’, fue uno de los interesados.

y el , conocido por su participación en el programa ‘Shark Tank’, fue uno de los interesados. Hay rumores de que la podría comprar Facebook, aunque esto no está confirmado.

También recientemente, algunos informes sugirieron que China podría considerar vender TikTok a Elon Musk , quien tiene una relación cercana con Trump y podría facilitar una solución política a este conflicto.

, quien tiene una relación cercana con Trump y podría facilitar una solución política a este conflicto. Incluso se dijo que el youtuber más famoso, Mr. Beast tenía interés de comprar la app, pero su patrimonio neto se quedaba muy corto a comparación del valor de la red social de 300 billones de dólares, contra los 500 millones de dólares del creador de contenido, por lo que hasta recibió donaciones de usuarios y quieren que un grupo de inversores se unan con él para salvar la app, para ser algo como ‘Los avengers de la tecnología’



Sin embargo, la empresa ByteDance ha insistido en que no tiene planes de vender la plataforma, ya que su algoritmo de recomendación es el activo más valioso, pues incluso ha sido imitado por competidores como Meta y YouTube sin mucho éxito.

Puedes ver: Romina Marcos, hija de Niurka se declara lesbiana y presenta a su nueva pareja, una famosa tiktoker

Mr Beast quiso salvar TikTok / Twitter

Mientras tanto, los usuarios estadounidenses están desesperados buscando alternativas para sustituir TikTok y han descargado otras apps chinas como RedNote.

Además, los creadores de contenido de TikTok se despidieron de sus seguidores y en otras redes sociales mostraron sus reacciones al no poder entrar más a la app que tanto les dejaba conectar con ellos y por supuesto, ganar mucho dinero.

TikTok regresa a EU

No obstante, en los últimos minutos, algunos usuarios del territorio estadounidense mencionaron que TikTok anunció que restablecerán poco a poco el servicio ahora que Trump indicó que los ayudará.

TikTok restablecerá su servicio en EU / Twitter

En tanto, los creadores están felices de tener de nuevo sus cuentas que les permitirán seguir generando contenido y conectar con la audiencia, así como a los usuarios a seguir disfrutando de la app sin ninguna restricción.

Los creadores celebran el regreso de TikTok en EU / Instagram

¿TikTok dejará de funcionar en México?

La medida solo afectará a Estados Unidos, el segundo país con más usuarios en TikTok después de Indonesia, pero en México, la app de videos cortos seguirá funcionando con normalidad.

Checa: Querida tiktoker es hallada sin vida en su departamento de la CDMX