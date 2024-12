Romina Marcos, hija de Niurka se declara lesbiana y presenta a su nueva pareja, una famosa tiktoker

Romina Marcos, hija de la famosa actriz y bailarina Niurka Marcos, ha dado un paso importante en su vida personal al declararse lesbiana y compartir públicamente su relación con Laura Salazar, una tiktoker y doctora en medicina.

Este anuncio, realizado durante su participación en el podcast ‘Pijamada real’, ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde ha recibido una ola de apoyo de sus seguidores y la comunidad LGBT.

La joven, conocida por su paso por ‘Masterchef Celebrity’ y por su carisma, ha demostrado ser una mujer auténtica, dispuesta a derribar barreras y fomentar la aceptación de la diversidad en el mundo del espectáculo.

Romina Marcos, hija de Niurka, revela su orientación sexual y presenta a su nueva pareja / Instagram

Romina Marcos habla por primera vez sobre su orientación

En una entrevista sincera, Romina expresó cómo se siente al estar viviendo esta nueva etapa de su vida.

“Es la primera vez que estoy hablando abiertamente de esto, no sé cuándo salga esto, pero es oficialmente la primer entrevista donde lo digo. Yo siempre he recibido hate, pero algo super importante es que yo he cambiado mucho en los últimos meses, medio año, muchos cambios, pero cada decisión me ha acercado para mí. No digo que ser lesbiana hizo que me encontrara, pero sí de cierta manera, 29 años de mi vida pensé que solo me gustaban los hombres, pero ahora que está sucediendo me siento muy cómoda”, confesó Romina con una sonrisa de satisfacción, visiblemente tranquila en su nueva identidad.

La hija de Niurka explicó que no se había sentido atraída por ninguna mujer hasta que conoció a Laura Salazar, a quien consideraba su crush en TikTok.

Romina se mostró emocionada al hablar de ella, y aseguró que, aunque antes no había considerado tener una relación con una mujer, Laura ha cambiado su perspectiva.

“Antes de volverme lesbiana ya había perdido la batalla. Pensé, ‘wey, me voy a quedar sola, nunca voy a encontrar un bato’. También amaba desde mis heridas, ahorita con mi mujer, me siento merecedora de estar con una mujer así. Con los hombres me pasaba que andaba con batos con los que parecía su mamá, les compraba cosas, los terapeaba… imagínate mi intensidad bien mal utilizada. Acá es como la decisión que quieras tomar porque te admiro, la confianza, la tranquilidad, cero ansiedad”. Romina Marcos

Romina le confesó a Niurka que es lesbiana, ¿cómo reaccionó?

Una de las preguntas que muchos se hicieron fue cómo reaccionó la familia de Romina al conocer su orientación sexual. Afortunadamente, la cantante reveló que su círculo cercano, especialmente su madre, la aceptó con amor y comprensión. “Mi mamá me dijo ‘No me extraña para nada’. Mi papá, que era el que más me preocupaba por el machismo, bla bla bla, me dijo que ya lo había pensado alguna vez. Me doy cuenta que tengo una gran red de apoyo, soy muy bendecida, porque lo puedo gritar a los cuatro vientos y me siento tranquila”, comentó Romina con agradecimiento, destacando el apoyo que recibió de sus padres.

¿Quién es Laura Salazar?

La mujer que ha robado el corazón de Romina Marcos es Laura Salazar, una tiktoker y profesional de la medicina con una amplia carrera como sexóloga y educadora en temas de sexualidad. Laura, de 26 años, se ha ganado el cariño y respeto de sus seguidores, alcanzando los 2 millones en TikTok, donde comparte contenido educativo y sin prejuicios sobre salud sexual, especialmente enfocado en las mujeres.

A través de su relación con Laura, Romina ha encontrado no solo el amor, sino también la posibilidad de vivir auténticamente, lejos de los prejuicios y estigmas sociales. Ambos se han mostrado felices y seguros de su relación, celebrando el amor y la aceptación sin importar lo que diga la sociedad.

