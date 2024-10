Niurka: los ‘desafíos’ de tener un novio 20 años menor

La vida de Niurka Marcos, la polémica actriz y vedette cubana, siempre ha estado rodeada de controversia, y su más reciente relación amorosa no ha sido la excepción. Hace algunos meses, Niurka sorprendió al anunciar su nuevo romance con Bruno Espino, un hombre 20 años más joven que ella, lo que rápidamente generó una ola de comentarios y críticas en las redes sociales.

A inicios de agosto, Niurka presentó oficialmente a su pareja a través de sus redes sociales, acompañando la imagen con un mensaje que decía: “Ups, nos llegó el amor. Contigo sí o sí”. Bruno, quien se autodenomina ‘El príncipe’, es modelo, bailarín y actor. Aunque no se conocen muchos detalles sobre cómo se inició su relación, Niurka ha expresado abiertamente lo plena que se siente en esta nueva etapa de su vida.

Niurka confiesa que está muy enamorada de Bruno

En una entrevista con Multimedios, la vedette se sinceró sobre su relación con Bruno, un hombre de 37 años. Mamá Niu describió su situación sentimental como una unión sólida en la que ambos son un gran equipo.

“Les platicaba que si la gente entendiera lo importante que es generar empatía, hacer match con esa persona que tiene tanto en común contigo. Nos gusta arreglarnos juntos, él es muy artista, es stripper, es el escenario que la vida le puso, pero estudió danza y actuación. Es un hombre de 37 años, ya con familia. Lo que hicimos fue fusionar nuestras vidas, incluyendo nuestras obligaciones. Nos ayudamos el uno al otro”. Niurka

Hijos de Niurka se llevan con su nuevo novio Bruno

Niurka también mencionó que siente que conoce a Bruno desde siempre y destacó que sus hijos, Emilio, Romi y Kiko, han aceptado a su pareja como parte de la familia.

“Mis hijos me ven feliz y ya platican con él como si fuera parte de la familia. Una de las cosas que platicamos mucho es que sentimos que llevamos toda la vida juntos”, expresó. Niurka

Niurka y su novio Bruno / Instagram: @niurka.oficial

Niurka habla de las críticas a su relación

La actriz cubana también habló sobre cómo ha lidiado con las críticas que han recibido como pareja, destacando que Bruno ha sabido enfrentarlas con inteligencia. Lamentó que la gente se enfoque en la diferencia de edad, sin entender lo mucho que comparten como pareja.

“Hay gente tonta que no sabe lo que es vivir. Te lo aseguro. La otra vez, fuimos a la playa y una persona nos comentó: ‘¿Y quién pagó?’ Claramente lo dicen para molestar, pero Bruno le respondió: ‘La playa es gratis, te la recomiendo’. Esa gente no entiende que estereotiparnos con el dinero, la diferencia de edad o las imposiciones sociales solo lleva a la frustración. Más allá del dinero, están los detalles que no tienen precio”, expresó con firmeza.

Finalmente, Niurka destacó que en esta etapa de su vida busca un compañero para toda la vida, no alguien que solo quiera pasar el rato.

“Como le dije a Gustavo Adolfo Infante, yo no quiero un hombre que solo piense en la cama, quiero un compañero de vida. Un hombre con el que podamos hacer cosas juntos, estar en las buenas y en las malas, ayudarnos y apoyarnos”, concluyó.

