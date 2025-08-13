Novia de Romina Marcos denuncia robo de identidad con inteligencia artificial: video falso se volvió viral

La reconocida médica cirujana y sexóloga Laura Salazar, novia de Romina Marcos, alertó a sus seguidores sobre un video viral en el que se usa de manera indebida su imagen, ¿haciéndo qué?. La creadora de contenido confirmó que se trata de un deepfake generado con inteligencia artificial ¿interpuso acciones legales? Esto fue lo que reveló. ¡Te contamos todo acerca del polémico video y te lo mostramos para que no caigas, no es Lau!

Romina Marcos y su novia / Redes sociales

¿Usaron inteligencia artificial para suplantar a Laura Salazar, novia de Romina Marcos?

La doctora Laura Salazar, novia de Romina Marcos, con más de 5.8 millones de seguidores en TikTok, reveló un grave caso de suplantación de identidad a través de inteligencia artificial. En redes sociales comenzó a circular un video donde se escucha su voz e imagen diciendo:

“Si tú puedes oler el olor allá abajo, los demás también pueden. Si quieres eliminar el olor de forma rápida y efectiva, empieza ya a tomar este producto”, se escucha en el video que compartió la Doctora.

Sin embargo, la médica aclaró que nunca grabó ese contenido y que fue manipulado para promocionar un producto que ella no avala. “Este es un video en donde usan inteligencia artificial para suplantar mi identidad y venderles esas cosas. Esto es gravísimo y ya está en proceso legal porque es un delito”, aseguró Salazar en sus cuentas verificadas.

El caso de Laura se suma a la creciente lista de figuras públicas víctimas de deepfakes, una tecnología que utiliza inteligencia artificial para recrear rostros y voces con fines fraudulentos o de desinformación.

¿Cómo protegerse de fraudes y deepfakes en redes sociales? Laura Salazar, novia de Romina Marcos, exhorta a verificar fuentes y evitar caer en engaños

La doctora Laura Salazar exhortó a sus seguidores a mantenerse alerta ante posibles fraudes digitales. Recomendó verificar siempre la fuente de cualquier video o anuncio, especialmente en Facebook, donde detectó varias cuentas falsas que usan su nombre para engañar.

“Si no sale de mi cuenta, no crean nada. Yo tengo todas mis cuentas verificadas con la palomita. Tengan mucho cuidado, no solo conmigo, sino con otras cuentas que sigan. No caigan en estos fraudes tan horribles”, advirtió.

Finalmente, Laura agradeció a quienes le alertaron sobre el video falso: “Quiero agradecer a todas las que se tomaron la molestia de mandarme correo para avisarme, doctora está pasando esto. Yo lo aprecio bastante”.

Romina Marcos, hija de Niurka, revela su orientación sexual y presenta a su nueva pareja / Instagram

¿Quién es la doctora Laura Salazar, novia de Romina Marcos?

Laura Salazar es una médica cirujana y sexóloga originaria de Monterrey, Nuevo León. Nació el 5 de abril de 1998 y, a pesar de su corta edad, ha construido una sólida trayectoria profesional. Comenzó sus estudios en enfermería y luego se graduó como médico cirujano, especializándose en sexología clínica con enfoque en la salud femenina. Actualmente, cursa una maestría en el mismo campo, lo que refuerza su compromiso con la educación sexual responsable.

Además de su carrera médica, Laura se ha convertido en una figura influyente en redes sociales. Con más de 5.8 millones de seguidores en TikTok, ha ganado notoriedad por abordar temas que hoy en día siguen siendo tabú. Su estilo directo y educativo le valió un premio Eliot Award en 2023, reconociéndola como una de las voces más relevantes en divulgación sexual en México.

Su relación con Romina Marcos, hija de Niurka, se hizo pública a finales de 2024 y rápidamente se volvió viral. Ambas han compartido abiertamente su historia de amor en redes sociales, mostrando momentos de cariño y complicidad. Romina confesó que esta es su primera relación con una mujer y que se siente plena y comprendida. En febrero de 2025, la pareja anunció su compromiso, convirtiéndose en un símbolo de amor libre y representación LGBT+ en el medio digital.