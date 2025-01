Romina Marcos revela que conquistó a la doctora Laura Salazar ¡por Instagram!: “Era una más de esa fila”

Las redes sociales, una vez más, nos demuestran su poder para conectar personas de la manera más inesperada. En esta ocasión, el amor tocó la puerta de Romina Marcos. La talentosa actriz e hija de la icónica Niurka Marcos ha sido tema de conversación por revelar que es lesbiana y no solo eso, también aseguró ¡que estaba enamorada!

Ahora que inician el 2025 juntos, se han dado a la tarea de contestar algunas dudas de sus seguidores, y Romina sorprendió al revelar que ella dio el primer paso, aunque aseguró que no fue tan fácil. Le costó trabajo. ¿Cómo lo logró? ¡Te contamos los detalles!

Romina Marcos, hija de Niurka, revela su orientación sexual y presenta a su nueva pareja / Instagram

Romina Marcos ¡no se saltó la fila! Así fue como conquistó a la doctora Laura Salazar

En un video publicado a inicios de 2025, la pareja compartió detalles de su historia, desde el primer mensaje hasta el momento en que decidieron darle una oportunidad al amor.

En esta dinámica, Romina contó que no dudó en ser quien tomara la iniciativa y decidió enviarle un mensaje privado a Laura. Marcos nunca dudó de ella a pesar de saber que muchas mujeres en la plataforma buscaban a la doctora, las mismas que ahora que oficializaron su relación le escriben que “se saltó la fila”, lo cual ya aclaró.

“Yo era una más de esa fila, pero hice mi chambita” Romina Marcos

Sin embargo, en un primer acercamiento, la doctora Laura no contestó tan rápido: “Se tardó en contestarme. Yo pensé que me había ghosteado. Tiré el anzuelo y no lo agarró”, recordó con humor.

Por su parte, Laura admitió que no es muy dada a revisar sus mensajes, pero cuando finalmente vio el texto y la foto de Romina, decidió responderle. El mensaje inicial de Romina fue directo:

“No soy lesbiana, pero cien por ciento me atraes”. Romina Marcos

Laura, con la misma franqueza, contestó: “Yo sí soy lesbiana y cien por ciento me atraes”. Así comenzó una conversación que terminó en una primera cita para hacer piñatas de barro.

Romina Marcos y Laura Salazar una relación con “mucha química”

Los fans no se quedaron con las ganas de saber más detalles. ¡Y vaya que los detalles fueron jugosos! Muchos se preguntaban cómo había sido el primer encuentro de Romina con la doctora que, cabe mencionar, es sexóloga, lo que habría desatado aún más dudas entre sus seguidores.

“Nos pusimos muy nerviosas las dos con esta pregunta, pero todo fue increíble. Nos pusimos rojísimas, excelentes, mucha química. Hay cositas que quisiéramos quedarnos para nosotras, pero excelente servicio, bebé" Romina Marcos

La reacción de los fans a la relación de Romina y Laura

La relación entre Romina y Laura ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Sin duda hay mucha química y en redes se les reconoce. Incluso una usuaria le mandó un directo a su Instagram deseando que se mantuvieran juntas por mucho tiempo.