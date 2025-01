Romina Marcos y su nueva novia, la influencer Laura Salazar, ¡reciben el 2025, juntas!

Romina Marcos, hija de la famosa actriz y vedette Niurka, comenzó el 2025 de la mano de su pareja, la influencer conocida como la doctora Laura Salazar.

A través de un emotivo video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, la joven cantante y su novia compartieron este íntimo momento con sus seguidores, dando un mensaje de esperanza, amor y aceptación al comenzar un nuevo año juntas a pesar de que acaban de iniciar su relación.

Recientemente, Romina reveló que a sus 29 años había descubierto sentirse atraída por personas de su mismo género. En esta decisión, Romina recibió el apoyo de su círculo cercano, lo que le ha permitido sentirse plena y en paz consigo misma.

El Año Nuevo de la hija de Niurka

El 2024 fue un año de transformación para Romina. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre los retos que enfrentó y cómo estos la ayudaron a crecer como persona. “Feliz 2025. Jamás pensé que terminaría este año de la forma en la que lo estoy haciendo, pero ME ENCANTA. El 2024 me destruyó para construirme más guerrera y consciente de quién soy. Me emociona el 2025", escribió acompañada de un video en el que se le ve disfrutando del momento con Laura.

En el video, Laura Salazar, su novia, le da un beso en la cara mientras Romina sonríe felizmente. La imagen de las dos celebrando el comienzo del nuevo año juntas generó una ola de reacciones positivas en las redes sociales, donde muchos de sus seguidores aplaudieron su amor.

El apoyo de Niurka a su hija

No fue solo Romina quien compartió este especial momento en redes. Su madre, Niurka Marcos, quien siempre ha sido una figura polémica, también mostró su apoyo incondicional a su hija a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. La vedette compartió un video donde se repasaban algunas de las controversias que Romina había enfrentado a lo largo del año, junto con su más reciente sencillo musical.

"¡La familia... son los cimientos más poderosos! Felicidades Romi, excelente mensaje. Te amo hija”, escribió Niurka, dejando claro que ama a su hija y le da su respaldo.

Al parecer, el 2025 será un año en el que Romina continuará su camino hacia la aceptación total de sí misma, rodeada de amor y con el respaldo de aquellos que más le importan.

