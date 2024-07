Romina Marcos rompe el silencio ante el pleito entre su mamá Niurka y Juan Osorio, manda mensaje contundente

Desde hace varias semanas, Juan Osorio y Niurka Marcos han estado en una guerra mediática. Todo surgió a raíz de las polémicas declaraciones que la vedette hizo en contra de la participación de Irina Baeva en la nueva versión de ‘Aventurera’, producida por Osorio.

Si bien las celebridades ya tenían una relación sumamente complicada desde hace meses, las críticas en contra de la actriz rusa elevaron la tensión a tal punto que ambos han expuestos varios “trapitos sucios” del otro.

Juan ha asegurado que él fue fundamental para que Niurka se hiciera famosa, ya que le “abrió las puertas” del mundo artístico. Así lo dijo en ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’, presentado por TVNotas:

Por su parte, la cubana ha dicho que Osorio se “desentendió” de su hijo Emilio por 10 años y que, gracias a un descuido en una de sus novelas, ella tuvo hipotermia.

En medio de este escándalo, Romina Marcos, hija de la llamada ‘Mujer escándalo’ da su contundente opinión sobre este asunto.

Romina Marcos habla del pleito entre sus padres, Niurka y Juan Osorio

Durante un encuentro con la prensa, la joven cantante manifestó que tanto ella como sus hermanos ya están acostumbrados a los pleitos entre su madre y sus respectivos padres, por lo que han aprendido a mantenerse “neutrales”.

“Sabemos hacernos a un lado. Ustedes lo saben porque Juan Osorio es famoso, Niurka Marcos es famosa, pero también ha tenido cosas con mi papá, de repente, o con el papá de Kiko, que es el mayor. Somos una familia, estas cosas pasan”. Romina Marcos

También señaló que sus padres no suelen meterlos en sus conflictos: “No nos meten ni a Emilio, ni a mí. No nos hacen partícipes, no nos culpan, no nos mandan mensajes. Eso es lo que agradezco mucho”, indicó.

¿Romina Marcos apoya a Niurka o a Juan Osorio?

Para finalizar la conversación, Romina señaló que Niurka y Juan “saben su propia historia”, por lo que prefiere no meterse o apoyar a ninguno en este asunto.

“Mi mamá y Juan tienen una historia que solo ellos conocen de principio a fin. Estoy segura de que mi mamá fue un gran apoyo para Juan en su momento y estoy segura que, para Juan, fue un gran apoyo en su momento. Cada uno, desde sus respectivas maneras. Cada quién tiene su verdad”, finalizó.

Hasta el momento, Juan Osorio y Niurka Marcos no se han manifestado sobre lo dicho por Romina. Sin embargo, en su momento, el productor sostuvo que ya no quería hablar más del tema.

