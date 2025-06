Romina Marcos a lo Britney Spears con su nuevo look ¡se rapó la cabeza otra vez!

Romina Marcos, la polémica hija de Niurka Marcos, vuelve a estar en el ojo del huracán. Si no era suficiente con sus declaraciones incendiarias, su relación LGBTQ+ con la doctora Laura Salazar o los rumores sobre supuestos arreglitos estéticos, ahora la joven influencer y cantante ha dado un nuevo golpe sobre la mesa: decidió raparse la cabeza por completo.

Las redes sociales ardieron en cuestión de minutos. Algunos la aplaudieron por “romper estereotipos” y mostrarse auténtica, mientras que otros la acusaron de buscar llamar la atención con un cambio que, aseguran, no le favorece.

Romina Marcos / Instagram: @romimarcos

Mira: Romina Marcos, hija de Niurka reacciona al compromiso de su mamá, ¿la apoya?

¿Cómo luce Romina Marcos rapada? Foto

A través de sus historias de Instagram, Romina sorprendió al mundo digital al mostrar su nuevo look: cabeza rapada al ras y oculta bajo una gorra de mezclilla. El cambio no vino solo: ropa oversize, tonos oscuros y un maquillaje natural que reafirmaron su apuesta por un estilo relajado y sin concesiones.

No es la primera vez que Romina rompe con los moldes de belleza tradicionales. Su nuevo look la alinea con su creencia de priorizar la comodidad y desafiar los estándares impuestos. En el reciente showcase “Quererte a ti” de Paulina del Campo, Romina se presentó con la cabeza afeitada, un vestido blanco y botas oscuras, dejando claro que está decidida a imponer su propio estilo aunque las críticas lluevan.

Hace unas horas, compartió un video en el que se muestra por más tiempo con su nuevo look, dirigiéndose a sus fans como parte de una campaña que promueve ‘vivir con libertad’ dedicado a todas las mujeres que han sido juzgadas.

Lee: Romina Marcos estrena canción y enfrenta crueles críticas por su físico; fans la defienden

¿Por qué decidió Romina Marcos raparse otra vez la cabeza?

Para Romina, raparse no es un simple capricho ni un impulso para ser noticia. La propia hija de Niurka ha explicado en distintas entrevistas que para ella raparse significa renacer, cerrar ciclos y liberarse de lo que no le suma. “Me rapé y fue como ‘ya’, como que renací. Jamás lo pensé... o sea, para empezar mi pelo ya estaba de la ch1ng4d4, ya le había hecho un chorro de cosas; ya me lo había pintado, despintado, ya estaba horrible, parecía un estropajo”, confesó Romina en una entrevista que se viralizó en TikTok.

En otra de sus contundentes declaraciones, Romina lanzó un mensaje para todas las mujeres: “Por favor, por lo menos una vez en la vida atrévete a vivirlo (raparte la cabeza) porque te desprendes de esta necesidad de verte bonita, de tener un cabello sedoso y manejable, de que tu belleza está en esto (…) me empoderé muchísimo a partir de eso”. Además, en redes sociales no se cansa de decirle al mundo que su forma de ser y vestir es “una protesta” y por eso mismo “incomoda a muchos”

Y es que el estilo rapado de Romina no es algo nuevo. Hace tres años, ya había dado este paso al aparecer en televisión con la cabeza rapada y el cabello naciente teñido de rosa, una imagen que acompañó de un discurso sobre empoderamiento y libertad femenina.

Ve: Laura Salazar y Romina Marcos aclaran si realmente habrá boda ¿Ya le dijeron a toda la familia?

¿Qué dicen los fans y los haters del nuevo look de Romina Marcos?

Las opiniones no se hicieron esperar. En redes sociales, Romina generó un verdadero tsunami de comentarios. Por un lado, quienes la defienden, aplaudiendo su valentía, autenticidad y la manera en que desafía los estándares de belleza. Por el otro, los críticos, que no dudaron en cuestionar su decisión e incluso en sugerir que este look es solo un intento desesperado por seguir vigente.

“Amo que Romina siempre da en el punto exacto. Siempre aparece a decir algo que necesito sin saberlo. Te admiro por siempre, Romi.”

“No manches, te pareces a Belle.”

"¿En qué anexo te llevaron?”

“Jajaja, ya no sabe ni cómo hacer para que le hagan caso.”

“Caray, está igual que su mamá. Ya la perdimos.”

“La salud mental cada día está peor. Y ojo, yo también tengo días malos, pero llegar a raparte y no cuidarte no es amarte, es odiarte como eres.”

¿Por qué Britney Spears se rapó la cabeza en 2007?

En febrero de 2007, Britney Spears protagonizó uno de los momentos más impactantes de la cultura pop al raparse la cabeza frente a las cámaras. En ese entonces, la cantante atravesaba una profunda crisis emocional: tenía 26 años, enfrentaba un divorcio con Kevin Federline, luchaba por la custodia de sus hijos y era acosada constantemente por los paparazzi. En sus memorias The woman in Me, Britney reveló que se sentía atrapada bajo el control de su padre y su equipo, quienes regulaban desde su imagen hasta su salud mental. Raparse fue un acto de rebeldía y desesperación:

“Estaba cansada de que todos tocaran mi cabello” Britney Spears

El momento fue captado por decenas de fotógrafos, ya que sus propios guardaespaldas habrían aceptado sobornos para permitir el acceso visual al salón de belleza. Cuando la estilista se negó a afeitarle la cabeza, Britney tomó la máquina y lo hizo ella misma. Este episodio marcó un punto de quiebre en su vida y fue usado como argumento para justificar la tutela legal que la mantuvo sin control sobre su vida personal y profesional durante más de una década.