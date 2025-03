Romina Marcos estrena canción y enfrenta crueles críticas por su físico; fans la defienden

Romina Marcos, hija de Niurka vuelve a sufrir críticas por su físico, tras el lanzamiento de su nueva canción ‘Web@’, una colaboración con Lalo Brito que ha causado revuelo en redes sociales. Aunque muchos han aplaudido nueva canción, otros han aprovechado la ocasión para atacarla con crueles comentarios sobre su apariencia física.

Romina Marcos y su nueva faceta musical

Desde hace días, Romina había compartido entre sus seguidores con adelantos de su nuevo tema, que finalmente vio la luz ayer en YouTube. En el videoclip, se le ve junto a Lalo Brito en un escenario teatral con una estética retro.

A pesar del entusiasmo de sus seguidores y el apoyo que ha recibido, algunos internautas no tardaron en hacer comentarios sobre su figura, algo que lamentablemente no es nuevo en su vida pública.

Romina Marcos recibe críticas en redes por su figura

Los comentarios negativos no se hicieron esperar y muchos usuarios en redes arremetieron contra su aspecto:



“La Romi es el karma de Niurka por las tantas veces que juzgó los cuerpos de otras mujeres”

“Parece Wendy Guevara”

“Cuídate la retención de líquidos”

“Los brazotes”

Fans defienden a Romina de las críticas sobre su cuerpo

Sin embargo, también hubo quienes la defendieron y resaltaron su talento y autenticidad:



“Qué decepción que entre mujeres nos señalemos negativamente. Ella es única y está facturando. Es más feliz que muchas”

“Dios mío, me sorprenden algunos comentarios… Yo quisiera ser como ella: talentosa, bella y original en un mundo donde todos quieren ser iguales y perfectos en apariencia”

Romina Marcos en el video ‘Weba’. / Captura de pantalla

Romina Marcos ha expresado cómo le afectan las críticas en redes

Lamentablemente no es la primera vez que Romina enfrenta este tipo de comentarios.

A lo largo de su carrera, ha sido blanco de críticas no solo por su cuerpo, sino también por ser hija de Niurka y por haber hecho pública su relación con la Dra. Laura Salazar.

A pesar de todo, Romina ha aprendido a sobreponerse y ha adoptado un discurso de body positive, promoviendo la aceptación del cuerpo y el amor propio.

Romina ya no dejará que las críticas la “hundan”

Lejos de dejarse afectar por los comentarios negativos, la cantante Romina Marcos dejó claro en una entrevista en 2024 que no permitirá que el hate la derrumbe nuevamente:

“Esto no va a dejar de pasar. Tengo que amarme, aceptarme, abrazar lo que soy, porque si no, me voy a hundir. Ya lo han hecho antes, pero ahorita ya no”, declaró en una reciente entrevista con ‘De primera mano’.

