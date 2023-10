Britney Spears: ya está a la venta su libro autobiográfico “The woman in me” ¡Cuenta toda su verdad!

Este martes 24 de octubre salió a la venta The woman in me (La mujer que soy), el libro autobiográfico de Britney Spears. La revista People publicó algunos extractos, pero el diario The New York Times tuvo acceso a todo el libro y dio a conocer más pasajes de la vida de la mega estrella del pop.

En 2021 Britney habló ante la corte para explicar el terror que vivía en el régimen de tutela que ejerció su padre, Jamie. A partir de ese momento se generó el movimiento “Free Britney” y ahora la “Princesa del Pop” cuenta su verdad.

El libro de Britney Spears ya se encuentra a la venta en cual aborda varios momentos polémicos de su vida / Redes Sociales

Britney surge de un hoyo negro que la mantuvo cautiva 13 años. Su padre ejerció una supervisión muy estricta, viendo a sus hijos solo con aprobación o sin la posibilidad de poder escoger sus propios alimentos, manejar un carro o tomar café.

A pesar de estas restricciones, Britney fue obligada a mantener sus shows que generaron millones de dólares. Sin embargo, ella solo podía tener acceso a 2,000 dólares a la semana.

La familia y Kevin Federline, expareja de la cantante norteamericana, están preocupados por su salud mental. / Instagram: @britneyspears

Britney aprovechó este libro para hacer cuentas con sus fantasmas. De Justin Timberlake cuenta que se hizo un aborto, y que él la cortó por un mensaje de teléfono (en una entrevista con Diane Sawyer ésta la acusó de haberle hecho daño a Justin) y cuenta que su madre, Lynne, le hacía daiquirís con alcohol cuando tenía 13 años.

Sin duda el éxito que tuvo Britney a su corta edad le trajo muchos estragos en su salud mental, pues las constantes críticas y juicios sobre su cuerpo hicieron que la famosa tomará la decisión raparse, siendo este otro momento que le dio vuelta al mundo.

Los secretos de Britney se irán revelando y nos mostrarán a una cantante que sufrió las sombras de su exitosísima carrera.

Britney cuenta las razones que la orillaron a raparse la cabeza / Twitter

