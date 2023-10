Britney Spears confiesa que Justin Timberlake la persuadió para abortar porque “no quería ser padre”

Britney Spears y Justin Timberlake comenzaron su relación en 1999 y terminaron en 2002.

Recientemente, Britney Spears sorprendió a todos al revelar que vivió un aborto durante la complicada relación que tuvo con Justin Timberlake a principios de los 2000, cuando ella tenía 19 años y él 20.

Mediante su libro de memorias The Woman in Me, la llamada Princesa del pop contó que su embarazo la tomó por sorpresa, debido a su corta edad: “Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia”, expresó.

Pese a que estaba dispuesta a formar una familia con Timbelake, señaló que el cantante “no estaba contento” con la noticia y le suplicó que abortara bajo el argumento de que eran “demasiado jóvenes” para esa responsabilidad.

“Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé”, indicó.

Britney Spears deseaba formar una familia con Justin Timberlake / Redes sociales

Debido al gran amor que le tenía, decidió interrumpir su embarazo, pese a sus deseos de tener a su bebé: “No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho, pero Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”, apuntó.

La relación entre Britney Spears y Justin Timberlake comenzó en 1999, tras conocerse en The Mickey Mouse Club. Tras tres años de noviazgo, decidieron separarse en medio de rumores sobre una presunta infidelidad por parte de la cantante. Estas especulaciones nunca fueron confirmadas.

El libro de memorias de Britney Spears estará a la venta a partir del próximo 24 de octubre / Instagram: @britneyspears

Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears

Pese a que no ha dado una respuesta oficial a estas declaraciones, diversos portales de noticias estadounidenses afirmaron que Justin Timberlake está muy “preocupado” por todo lo que Britney Spears dirá sobre su relación en el libro de memorias.

Cabe destacar que, hace algunos años, el integrante de NSYNC le ofreció una sincera disculpa a la cantante por todo el daño que le pudo haber hecho durante su noviazgo.

“Quiero asumir la responsabilidad de mis propios pasos en falso en todo esto, así como ser parte de un mundo que eleva y apoya, me preocupo profundamente por el bienestar de las personas que amo y he amado. Puedo hacerlo mejor y lo haré", mencionó en 2021 tras el estreno del documental Framing Britney Spears.

En aquella época, también mostró su apoyo a su expareja durante el juicio que estaba enfrentando contra su padre para obtener su libertad:

“Independientemente de nuestro pasado, bueno y malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado. Lo que le está pasando no está bien, hagan esto bien y la dejen vivir como quiera”. Justin Timberlake en redes sociales

Justin Timberlake se disculpó con Britney Spears en 2021 / Instagram: @britneyspears

