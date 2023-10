Britney Spears habla de todos sus escándalos: ¿Por qué se rapó?, su primer beso con Justin Timberlake y más

Britney Spears llegó a la fama muy joven, tan es así que se ganó el sobrenombre de la Princesa del pop, un peso muy grande cuando una adolescente tiene las miradas de todo el mundo encima. Espectadores listos para señalar el primer ‘error’ o ‘defecto’; esto sumado a los equipos de trabajo, amigos y a su propia familia que solo veían a Britney como una máquina de dinero y veían por sus intereses a costa de ella.

Todo esto lo contará ella misma a sus 41 años a través de su libro biográfico que escribió después de que lograra poner fin a la tutela a la que estuvo sometida por más de 13 años y, por supuesto, luego de tener sesiones intensas de terapia.

El libro saldrá oficialmente el 24 de octubre. Mientras tanto, Britney concedió una entrevista a People en la que habla por primera vez de todos sus escándalos.

Britney por fin está lista para abrir su corazón y sanar sus heridas. “Es difícil hablar de ello. No tener un momento de paz, los juicios de extraños que ni siquiera me conocen, el hecho de que mi familia me haya arrebatado mi libertad y perder mi pasión por cosas que amo”, comienza diciendo.

La rivalidad con Christina Aguilera y su romance con Justin Timberlake

La cantante recuerda cómo fue elegida para participar en el proyecto The Mickey Mouse club a los 11 años, show en el que se formó como artista al lado de Christina Aguilera, Ryan Gosling, Justin Timberlake y más.

“(Una vez) en una fiesta de pijamas, jugamos a Truth or dare (verdad o reto), y alguien retó a Justin a besarme. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo mientras se inclinaba y me besaba”, relata en fragmentos de su libro presentados por People.

Britney recuerda a Christina Aguilera y Ryan Gosling / Instagram

Polémica presentación con una víbora en el escenario

Luego del éxito de sus dos primeros álbumes ’Baby one more time’ (1999) y ‘Oops!… I did it again’ (2000), Britney se presentó en los MTV Video Music Awards en 2001 como parte de la promoción de su tercer disco titulado ‘Britney’.

Ahí sucedió uno de los momentos más recordados y que pasaron a ser parte de la historia de la cultura pop: Britney presentando el tema ‘I’m a slave 4 U’ con una víbora en el escenario.

Britney habla de este momento, fue aterrador. / Twitter

La cantante admite que “fue aún más aterrador de lo que parecía. Todo lo que sabía era mirar hacia abajo, porque sentía que si miraba hacia arriba y la miraba, me mataría”.

“En mi cabeza estaba diciendo: Solo actúa, solo usa tus piernas y actúa. Pero lo que nadie sabe es que mientras yo estaba cantando, la serpiente metió la cabeza y comenzó a hacer ruido. Estaba pensando ‘¿estás hablando en serio? ¿Ahora mismo?’ La maldita lengua de la maldita serpiente está saliendo. Finalmente, llegué a la parte en la que la devolví, gracias a Dios”, cuenta.

¿Por qué se rapó la cabeza? “Me convertí en un robot”; Britney perdió la pasión por lo que hacía

La cantante se sincera sobre el éxito y la fama. Aunque Britney estaba en la cima, poco a poco perdía relevancia y no era feliz.

Las constantes críticas y juicios sobre su cuerpo, personalidad y pensamientos, hicieron que Britney tomara la decisión de raparse, siendo este otro de los momentos más polémicos de su carrera y de la cultura pop.

“Me habían mirado hacia arriba y hacia abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo desde que era adolescente. Raparme la cabeza y actuar, eran mis formas de retroceder”, indicó.

Britney cuenta las razones que la orillaron a raparse la cabeza / Twitter

Sin embargo, un golpe de realidad estaba frente a ella: “Bajo la tutela me hicieron entender que esos días ya habían terminado. Tuve que dejarme crecer el cabello y volver a estar en forma”.

Ahora las críticas no solo eran de la gente, sino de su padre: “Si pensaba que ser criticada por mi cuerpo en la prensa era malo, me dolía aún más mi propio padre. Me dijo repetidamente que parecía gorda y que iba a tener que hacer algo al respecto”.

Fue así que una estrella se fue apagando poco a poco: “Sentir que nunca eres lo suficientemente bueno es un estado de ser aplastante para una niña. Me había enviado ese mensaje cuando era niña, e incluso después de haber logrado tanto, seguía haciéndome eso. Me convertí en un robot. Una especie de robot infantil”.

“La tutela me despojó de mi feminidad, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido música en mis huesos, en mi sangre; me la robaron”, dijo.

“Si me hubieran dejado vivir mi vida, sé que habría seguido mi corazón y habría salido de esto de la manera correcta y lo habría resuelto. Piensa en cuántos artistas masculinos apostaron todo su dinero; cuántos tuvieron abuso de sustancias o problemas de salud mental. Nadie trató de quitarles el control sobre sus cuerpos y su dinero. No me merecía lo que mi familia me hizo”.

En su duro relato, Britney dice que ahí “fue la muerte de mi creatividad como artista”.

“No había forma de comportarse como un adulto, ya que no me tratarían como a un adulto, por lo que retrocedía y actuaría como una niña pequeña; pero luego mi yo adulto daría un paso atrás, solo que mi mundo no me permitía ser un adulto”, relata.

“La mujer que había en mí fue empujada hacia abajo durante mucho tiempo. Querían que fuera salvaje en el escenario, como me dijeron que fuera, y que fuera un robot el resto del tiempo. Sentí que me estaban privando de esos buenos secretos de la vida, esos supuestos pecados fundamentales de indulgencia y aventura que nos hacen humanos”.

Su tutela

El 12 de noviembre de 2021, un juez por fin puso fin a la tutela de la cantante en la que había estado por casi 14 años.

Esto sucedió después de que Britney acusó a su papá y otras personas a su alrededor de abuso y explotación.

Britney Spears habla de su comportamiento derivado de tantas privaciones, incluyendo su tutela / Instagram

Ahora que está finalmente libre de eso, la cantante cuenta cómo es sentirse afuera de esta tutela, la única realidad que conoció durante años: “Admito que aprender esta nueva libertad a veces es un desafío”, dijo en la entrevista realizada vía correo electrónico.

Por esto, Britney ahora tiene el sueño de recuperar su voz: “Durante los últimos 15 años o incluso al comienzo de mi carrera, me senté mientras la gente hablaba de mí y me contaba mi historia. Después de salir de mi tutela, finalmente fui libre de contar mi historia sin consecuencias por parte de las personas a cargo de mi vida”.

“Por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí. No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueña de mi pasado, presente y futuro”, menciona con el fin de recuperar la narrativa de su propia vida.

La separación de Sam Asghari

En medio de esta libertad de su tutela, el modelo Sam Asghari fue un gran apoyo para Britney y terminaron casándose a pesar de las críticas que él recibía siendo percibido por los fans como un interesado más en la vida de la estrella del pop.

Después de 14 meses de matrimonio, se separaron luego de reportarse que hubo varias peleas en su hogar.

Britney Spears se separó de su esposo / Instagram: @samasghari

Al respecto, Britney dice cómo encuentra su paz en medio de esto y la complicada relación con sus padres y hermana: “Encuentro alegría en los momentos cotidianos, ya sea jugando con mis perros… viendo episodios de Friends y riéndome a carcajadas. Me encanta, me encanta viajar y explorar. Soy una chica sencilla”, comenta.

Su faceta como actriz

Britney filmó su primera película en 2002: ‘Crossroads’, pero reconoce que la experiencia no fue fácil para ella: “Mi problema no era con nadie involucrado en la producción, sino con lo que la actuación me hizo a la mente”.

Spears cuenta que al parecer comenzó a actuar con ‘el método’, una técnica de actuación en la que la persona adquiere comportamientos del personaje a interpretar en su vida real. Para muchos actores actuar con esta técnica ha sido riesgosa y les ha costado salir de ello. Algo así fue lo que le sucedió a Britney.

Britney no sabía cómo salir de su personaje / Twitter

“Creo que empecé a actuar ‘Method’, solo que no sabía cómo salir de mi personaje. Realmente me convertí en esa otra persona. Algunas personas actúan con Method, pero por lo general son conscientes del hecho de que lo están haciendo. Pero yo no tuve ninguna separación en lo absoluto”, narra.

De ese momento, continuó: “Terminé caminando de manera diferente, llevándome de manera diferente, hablando de manera diferente. Fui otra persona durante meses mientras filmaba. Al día de hoy, apuesto a que las chicas con las que rodé la película piensan de mi que soy ‘un poco… peculiar’. Si pensaban eso, tenían razón”.

La cantante reconoce que ese fue su debut y despedida como actriz, pero se sintió aliviada. Tiempo después le llegó el casting de la famosa película The notebook protagonizada por Rachel McAdams y Ryan Gosling. Aunque le pareció divertido reencontrarse con el actor a quien conoció en Mickey Mouse club, Britney se alegra de no haber hecho el casting porque no habría tenido tiempo de hacer su álbum In the zone.

Sus más grandes logros; su carrera y la maternidad

Britney recuerda aquellos años en los que era la superestrella más famosa y hasta su época como actriz: “Viajes con mis bailarines, actuar como tonta con mis amigas”, es lo que vive en su memoria sobre aquellos días. Pero Britney está más orgullosa de ser madre de sus 2 hijos, a quienes tuvo con Kevin Federline: “Formar una familia fue mi sueño hecho realidad”, confiesa.

Aunque no ahondó en detalles sobre el contacto que tiene con sus ya jóvenes hijos quienes viven con su padre, se limitó a decir cuánto los ama: “Ser mamá fue mi sueño hecho realidad”.