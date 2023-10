Britney Spears se sincera acerca de su encuentro con Maluma y J Balvin: “No tenía idea de quiénes eran”

Después de que las redes sociales estallaran por la fotografía de Britney Spears con J Balvin y Maluma en Nueva York cenando juntos en un restaurante de sushi, Britney destapa hace más comentarios polémicos del encuentro.

A unas horas de que se viralizara esta fotografía, Britney compartió una publicación en sus redes sociales que más tarde borró, en la que escribió: “Viaje rápido a Nueva York… No tenía idea de quiénes eran estos chicos en este restaurante”, junto a unos emojis de risa y guiños.

Esto tomó por sorpresa debido a que algunas fuentes revelaron a PageSix que los cantantes habían tenido conversaciones sobre música en la cena que tuvieron una vez que Britney llegó a la Gran Manzana.

Algunos tomaron el comentario de Britney como algo humillante, pero otros consideraron que fue una broma.

“Ella no sabe ni quién es ella, así que pueden esperar”, “de qué mal gusto que salga a decir que no los conoce”, “no le veo la gracia que después de tomarse fotos diga que no los conoce, solo quiere hacerlos quedar mal”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras que en unos más se lee: “Ay, por favor, se ve que lo dice en chiste, ¿no ven las caritas que pone?”, “la gente se toma todo a pecho, está bromeando”.