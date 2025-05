Britney Spears desata el caos en pleno vuelo proveniente de México y es detenida por autoridades

Britney Spears, la cantante de 43 años, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de protagonizar un tenso momento durante un vuelo privado de la empresa JSX, que cubría la ruta desde Cabo San Lucas, México, hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

De acuerdo con reportes de medios como TMZ y People, la artista, que pasó unos días de vacaciones en Cabo, violó las normas de seguridad aérea al fumar un cigarrillo y beber alcohol a bordo.

Britney Spears fue amonestada tras fumar y beber alcohol durante un vuelo privado de Cabo San Lucas a Los Ángeles.

¿Qué hizo Britney Spears en un avión y que causó que la arrestaran?

Según testigos citados por TMZ, Britney encendió un cigarrillo en pleno vuelo, acción que alarmó al personal de cabina, quienes de inmediato le solicitaron que lo apagara. La cantante accedió, pero la situación fue reportada a las autoridades, quienes la esperaban al aterrizar en Los Ángeles.

Fuentes cercanas a la policía aseguraron a People que Spears recibió una amonestación verbal, aunque no enfrentó cargos. “Esta no es la primera advertencia que recibe. No es alguien que, exactamente, siga las reglas”, comentó una fuente al medio.

JSX, la aerolínea que operó el vuelo, se negó a emitir declaraciones al respecto.

¿Qué dijo Britney Spears sobre el incidente en el avión?

Posteriormente, Britney compartió su versión de los hechos a través de Instagram, donde publicó un video brindando con vodka en pleno vuelo. En su mensaje, Spears reconoció haber pedido un cigarrillo, el cual un amigo le encendió.

Al ver portavasos en el exterior de los asientos, pensó que fumar estaba permitido. “Fue la primera vez que bebía vodka en un avión y me sentí muy inteligente”, escribió irónicamente y añadió: “Pido disculpas si ofendí a alguien”

La cantante también se quejó de la actitud de una de las azafatas, asegurando que no la dejaban levantarse durante los primeros minutos del vuelo y que la ayudaron a colocarse el cinturón de forma brusca.

“La azafata llamó a los oficiales porque fumé un cigarro...Y me hizo pasar una vergüenza que, la verdad, pensé que fue un poco exagerada, pero a ella no le caí bien desde que subí al avión. No había nadie en el avión durante los primeros 20 minutos y no me dejaba levantarme del asiento.

¡Solo quería estar de pie! Se comportó muy raro asegurándose de que me quedara sentada, fue extraño. No me gustó la forma en que me puso el cinturón de seguridad e invadió mi espacio”.

Britney Spears y otras polémicas al viajar en avión

Este episodio se suma a un incidente previo ocurrido en diciembre, cuando Spears fue vista a bordo de un jet privado en su cumpleaños portando un encendedor de butano, objeto prohibido por su carácter inflamable.

Desde el fin de su tutela legal en noviembre de 2021, Britney ha intentado reconstruir su independencia. Sin embargo, este nuevo escándalo vuelve a generar preguntas sobre su estabilidad y su relación con las normas en espacios públicos.

