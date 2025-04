Romina Marcos, hija de Niurka reacciona al compromiso de su mamá, ¿la apoya?

Niurka Marcos vivió un momento inolvidable durante la gala de ‘La casa de los famosos All-stars', cuando su pareja, Bruno Espino, le propuso matrimonio en plena transmisión en vivo. La inesperada y emotiva escena conmovió tanto a la actriz como a los televidentes.

Sin contener las lágrimas, Niurka aceptó con entusiasmo el anillo que le ofreció su novio, también actor. La pareja regaló uno de los instantes más románticos de la temporada. La integrante del equipo ‘Agua’ se robó el protagonismo del reality con esta sorpresa.

Durante una dinámica del programa, ‘la Jefa’ puso a Niurka en una difícil encrucijada: debía elegir entre reencontrarse por unos minutos con Bruno o restar puntos a uno de sus compañeros de cuarto, como ya ocurrió con Rey Grupero, Alfredo Adame y Lupillo Rivera. Fiel a su estilo, Niurka eligió ver a su pareja y prefirió autonominarse para no afectar a nadie de su cuarto.

Niurka llora al recibir propuesta de matrimonio de su novio Bruno

Lo que no imaginaba era que ese reencuentro traería algo más que abrazos. Bruno la sorprendió con una propuesta que le hizo latir el corazón.

“Escúchame, mi amor… Te traigo una sorpresa bien bonita: ¿quieres casarte conmigo?”.

Visiblemente emocionada, Niurka rompió en llanto y respondió con un rotundo “Mi amor, te amo”, y aceptó casarse con Bruno.

¿Romina Marcos, hija de Niurka apoya su nuevo compromiso?

En ‘Sale el sol’ la cantante confesó estar feliz por el compromiso de su madre y de hecho reveló ser cómplice de este momento para sorprender a su mamá de la mejor manera.

“Yo estoy feliz la verdad estaba muy nerviosa porque fue una dinámica fuerte, ella está encerrada, no sabía cómo iba reaccionar mi mamá. Bruno y yo estuvimos siempre en comunicación, viendo si lo hacía o no, queríamos que fuera un momento en el que ella no estuviera triste o incómoda y salió hermoso. Fue perfecto. Quedó grabado y lo van a tener por siempre”.

“Feliz de que pudo ya verlo, de que pudo decirle que todo está bien afuera y el besazo, nombre ya se lo hubiera llevado a la suite”, agregó Romina.

Sobre el juego de su madre, Romina Marcos aseguró que su mamá siempre recibe críticas, haga o no haga, Niurka genera polémica.

"¿Qué te digo? Al princio la criticaban que estaba muy calladita que no se qué, y ahora que ya es ella no pues que no que mal y ahora escuche que les molesta que andaba muy feliz. Bueno es que ningun chile les embona”, concluyó.

