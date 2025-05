Gala Montes impacta al lucir look sin cejas: “Igual nos vamos a morir”, dice la actriz

En las últimas semanas, Gala Montes ha estado en el centro de la atención no solo por su carrera artística, sino por un conflicto familiar que ha generado controversia en redes sociales. Según versiones difundidas, la actriz se habría distanciado de su hermana Beba tras descubrir un presunto robo de dinero durante una auditoría personal. Además, se habla de una traición más profunda relacionada con el cuidado de la hija de Beba mientras Gala participaba en el reality Tentados por el destino.

Aunque antes se mostraban muy unidas, las hermanas dejaron de interactuar públicamente, lo que avivó los rumores. Una entrevista reciente de Gala diciendo “Esta perra no me vuelve a morder” fue interpretada por muchos como una indirecta hacia su hermana. Aunque no mencionó nombres, los seguidores de la actriz no tardaron en atar cabos, especialmente considerando el historial de tensiones familiares con su madre, Crista Montes.

El conflicto se intensificó cuando Beba, al ser confrontada, habría intentado culpar a su madre del supuesto robo, generando aún más tensión. En medio de este escándalo, Gala sorprendió con un radical cambio de imagen que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Gala Montes y Beba Montes / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes apareció sin cejas en sus redes sociales?

Gala Montes, conocida por su estilo irreverente y por no tener filtros a la hora de expresarse, volvió a sacudir las redes sociales este 14 de mayo tras publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram. En las imágenes, la actriz y cantante lució un vestido negro de alto impacto, pero lo que realmente provocó reacciones fue su rostro…¡completamente sin cejas!

Aunque a simple vista se aprecia que solo era maquillaje artístico y no que realmente se las afeitó, lo cierto es que su apariencia generó cientos de comentarios entre sus seguidores. Algunos quedaron fascinados por su valentía al experimentar con su imagen, mientras que otros se mostraron desconcertados.

Gala, fiel a su estilo despreocupado, acompañó las imágenes con una frase que dejó claro su punto de vista: “Igual nos vamos a morir”.

Checa: Mamá de Gala Montes considera que el mánager y novio de su hija Gala, Icho, destruirá su carrera

¿Qué reacción tuvo el público ante el look sin cejas de Gala Montes?

La publicación, como era de esperarse, se llenó de comentarios en cuestión de minutos. Mientras algunos seguidores aplaudieron su atrevimiento y su capacidad de reinventarse, otros no pudieron evitar manifestar su preocupación o desconcierto. Comentarios como:



“¡Cállate los ojos! ¡Qué preciosa!”

“¡Diosaaaaaa!”

“Jajajajaja, le hubiéramos dicho que se pusiera las cejas rubias para que no lo hiciera.”

“Jajajajaja, con Gala hay que aplicar psicología inversa. Jajajaja. Aunque igual no se ve mal.”

“¡Todo te luce, Dios mío!”

“Que nadie te diga qué hacer, te ves hermosa.”

“¿Quién dejó a mi Terreneitor sola? Las cejas… Estás hermosa.”

“¿Tus cejas ya te las depilaste?”

“Qué rara te ves.”

No te pierdas: Joanna Vega-Biestro arremete contra Crista Montes tras desheredar a su hija, Gala Montes: “¿Cuál herencia?”