Gala Montes arremete vs Javier “Chicharito” Hernández por declaraciones ‘machistas': “Nunca hablaría con él”

La polémica en torno a los comentarios recientes de Javier “Chicharito” Hernández sigue escalando. Esta vez se ha sumado a una voz del mundo del entretenimiento. Gala Montes, actriz, cantante y exparticipante del reality La casa de los famosos México, quien arremetió en contra el delantero mexicano. ¿Qué le dijo al futbolista?

¿Qué dijo Gala Montes de las declaraciones del futbolista Javier “Chicharito” Hernández?

Durante una entrevista con David Faitelson, en el marco del evento Supernova Orígenes, donde participará en un combate contra Alana Flores, Gala Montes expresó su descontento con las declaraciones del futbolista, quien recientemente afirmó que “las mujeres están fracasando” por no hacerse cargo del hogar ni valorar la masculinidad de los hombres.

Dichas palabras, ampliamente tachadas por usuarios de “machistas”, provocaron reacciones en redes sociales, medios de comunicación y algunas celebridades como Bárbara de Regil. Fiel a su estilo directo, Gala Montes aseguró que no tendría ningún tipo de interacción con Chicharito.

“Yo no le diría nada, nunca hablaría con él. Se me hace una persona a la que los pensamientos no le corren muy bien” Gala Montes

La actriz señaló que discursos como el de Hernández sólo perpetúan estereotipos dañinos, y que figuras públicas como él deben ser conscientes del impacto que sus palabras generan. “Creo que es el reflejo de muchas cosas que tenemos que trabajar todavía, como ciertos temas que generan polarización en nuestra sociedad, como el ser feminista”, añadió.

¿Gala Montes considera que la opinión de “Chicharito” Hernández sobre las mujeres traerá repercusiones en la sociedad?

Uno de los puntos más enfáticos en las declaraciones de Gala Montes fue la responsabilidad que tienen las figuras públicas en la construcción de pensamiento colectivo. Al ser seguidos por millones de personas, sus opiniones no solo tienen alcance, sino también consecuencias.

“Él (Chicharito) es el ejemplo de que tenemos que seguir trabajando muchas cosas. Un influencer o un futbolista con las manos en la cintura pueden agarrar e informar, influir en mucha gente, y es preocupante el alcance que pueden llegar a tener”, explicó.

“Yo lo único a lo que invitaría es a la reflexión de: ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿En qué pensamientos nos estamos basando para hacer nuestra vida?” Gala Montes

¿Qué consecuencias tuvieron las declaraciones de “Chicharito” Hernández con el Club Chivas?

Tras las declaraciones de Javier “Chicharito” Hernández, Chivas, su actual club, emitió una postura oficial desmarcándose de los comentarios machistas del jugador. Aunque muchos especularon sobre una posible ruptura entre el equipo y el delantero, lo cierto es que el exjugador del Manchester United sigue formando parte del plantel, aunque sin actividad en la cancha debido a una lesión.

Por su parte, el propio Chicharito ha enfrentado sanciones por parte de la Liga MX (tema económico), además de un creciente rechazo por parte de la opinión pública. Sin embargo, ha defendido sus palabras, alegando que se le ha malinterpretado y que su intención era abrir un debate sobre los roles tradicionales en la familia.

