Anuncian Supernova Génesis 2026 con Alana Flores como protagonista y Gala Montes explota: “Está amañado”

El fenómeno del boxeo entre celebridades vuelve a encender la conversación digital. Supernova, el proyecto que transformó las peleas entre influencers en espectáculos de alto impacto, anunció oficialmente su segunda edición. Bajo el nombre de ‘Genesis’, el evento se realizará el domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, con Alana Flores nuevamente al frente como figura principal. El anuncio generó emoción en el público, pero también “repudio” por parte de anteriores participantes. Este fue el caso de Gala Montes, quien a cuatro meses de su pelea con Alana, mostró molestia al resultado de aquella batalla. ¿Qué dijo?

¿Quién ganó la pelea entre Gala Montes y Alana Flores en Supernova?

En la cartelera del Supernova Orígenes del 2025, resaltaba el combate entre la actriz e influencer, Gala Montes, contra la creadora de contenido, Alana Flores. Dicha pelea dio inicio puntualmente a las 22:30 horas, del domingo 17 de agosto.

Gala, fiel a su estilo característico, realizó una entrada imponente. Con el remix de su tema ‘Tácara’ de fondo, subió al ring exudando seguridad. Por su parte, Alana apareció con una puesta en escena inspirada en un barco pirata, dejando claro que estaba lista para darlo todo y superar a su oponente.

Aunque ambas figuras ofrecieron un combate intenso y lleno de energía, los jueces terminaron eligiendo a Alana Flores como vencedora por decisión unánime , algo que no fue aceptado en un inicio por Montes, ya que previo a la pelea, hubo una guerra cruzada de declaraciones, por las desventajas físicas de una y otra competidora.

Un día después, Gala solo compartió una foto en redes sociales, con la leyenda:

Ya despertamos gracias por este día. Hicimos lo que pudimos. Gala Montes

¿Por qué Gala Montes tachó de “tramposa” a Alana Flores, tras anuncio de Supernova Génesis 2026?

Supernova anunció que su segunda edición ya es un hecho. Bajo el título ‘Genesis’, el evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México.

El vídeo del anuncio fue protagonizado por Alana Flores, quien se ha caracterizado por ser una personalidad recurrente en este tipo de eventos. Y aunque tiene un fandom bastante grande, Gala Montes mostró su “inconformidad” no por el anuncio, si no por el resultado de su pelea, a casi cuatro meses de ella.

Gala, fiel a su estilo directo, compartió en redes el siguiente mensaje, tras el anuncio:

Sin dedicarme a esto, demostré que en 3 meses le di hasta para llevar, solo que obviamente, esto está amañado. Ni los “jueces” se iban a echar todos estos tipos encima y además, ya tenía pactadas las otras peleas, ni modo que perdiera. Gala Montes

Las reacciones fueron variadas, algunas personas respaldaban su idea sobre su pelea con Alana en agosto, pero otros más insistieron en que solo son “patadas de ahogado”.

¿Qué peleas habrá en el Supernova Génesis del 2026?

El cierre de la primera edición de Supernova, dejó una escena que aún resuena entre los fanáticos. Tras la pelea entre Alana Flores y Gala Montes, Bárbara de Regil sorprendió al público al levantarse de su asiento y lanzar un reto directo para Flores. El momento se volvió viral y sembró la expectativa de una posible pelea estelar en esta segunda entrega.

“ Había escuchado que la que me quería retar eras tú ”, dijo Bárbara frente a cámaras, desatando gritos y aplausos. Alana, con una respuesta cargada de seguridad, avivó aún más los rumores: “ Teníamos planeado algo a principios de año, ¿no? Pero Rosario Tijeras se atravesó… te espero ”.

Aunque el cartel completo todavía no es oficial, la organización adelanta que Supernova Genesis contará con enfrentamientos de alto impacto, manteniendo la fórmula que llevó a Supernova a convertirse en trending topic durante varias semanas en su debut. La cita es el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México.

