Ricardo Peralta ¿arremete contra Gala Montes en su roast y se burla de ellas? ¡Habla de su mamá, Crista!

Ricardo Peralta, exparticipante de La casa de los famosos México 2024, reapareció con un nuevo proyecto, se trata de un roast cómico en YouTube , donde se convirtió en el blanco de burlas de varios colegas, pero también se dio el lujo de lanzar chistes sobre sus propias polémicas y hasta mencionar a figuras como Gala Montes y Un tal Fredo. ¿Se burló de ellos? Aquí te contamos todo.

Ricardo Peralta / Redes sociales

¿Qué pasó en el roast de Ricardo Peralta en YouTube?

El especial de comedia consistió en un ejercicio clásico del “roast”, donde los invitados hacen bromas pesadas sobre la vida y trayectoria del homenajeado. Ricardo Peralta escuchó desde referencias a su polémica participación en la casa de los famosos México 2024, hasta cuando abucheado en la alfombra roja de la presentación de la película Wicked. Además de comentarios sobre su relación con el público tras ser duramente criticado en redes sociales.

Una de las intervenciones más llamativas fue la de Ricardo Pérez, a quien Peralta respondió con un chiste sobre su noviazgo con Susana Zabaleta:

“Sales con una señora de 60 años y aún así tú eres el que se queja de la rodilla. Ricardo Pérez es muy musical porque se prende con La mayor, pero se viene en Fa”. Ricardo Peralta

Los comentarios también se dirigieron hacia Isabel Fernández, con un inesperado guiño a Gala Montes :

“El hígado de Isabel está tan madreado que ya parece la mamá de Gala Montes”, soltó entre risas, provocando reacciones inmediatas en redes sociales.

Ricardo Peralta / Redes sociales

¿Qué dijo Ricardo Peralta sobre sus polémicas en La casa de los famosos?

Cuando tomó el micrófono, el influencer Ricardo Peralta no dejó escapar la oportunidad de reírse de sus propios tropiezos. Reconoció que durante el reality show recibió más críticas que aplausos:

“Tuve menos éxito que Richie O’Farrill pidiéndole disculpas a Daniel Sosa. Tuve menos éxito que Isabel tratando de mantenerse sobria. Y aún así, perras, hijas de su rebomba madre, he logrado llegar más lejos que lo que muchos allá afuera” Ricardo Peralta

El conductor también recordó los momentos más difíciles tras su salida de la casa, como la pérdida masiva de seguidores en redes sociales y los abucheos en eventos públicos:

“Todo lo que han dicho esta noche es cierto, puedo llegar a ser insoportable. He dicho cosas incorrectas, me abuchearon y hasta me dejaron de seguir miles de personas” Ricardo Peralta

Ricardo Peralta asegura que hay favoritismos en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué consecuencias enfrentó Ricardo Peralta tras salir de La casa de los famosos México 2024?

Tras su eliminación de La casa de los famosos México 2024, Ricardo Peralta se enfrentó a una fuerte caída en su popularidad. Perdió muchos seguidores en redes sociales y fue blanco de críticas por su comportamiento dentro de la realidad, lo que lo llevó a ofrecer disculpas públicas y reconocer que necesitaba reconstruirse. Él mismo admitió que hubo actitudes y comentarios que no lo dejaron bien parado y que el encierro fue una experiencia dura, describiéndolo como un “experimento macabro” en el que llegó a sentirse desconectado de sí mismo.

A pesar de ello, el influencer ha sabido capitalizar la polémica. Tras salir, fue recibido por sus amigos cercanos y su pareja, quienes se convirtieron en su principal soporte. Además, anunció un documental titulado “Esta historia ya se contó”, donde planea mostrar su versión de lo vivido en el reality, y organizando un asado cómico en el que él mismo se burló de sus polémicas, incluyendo menciones a Gala Montes.Aunque recibió invitaciones para volver en una edición All-Stars, aseguró que no está listo emocionalmente para regresar a un encierro de ese tipo, pero sigue activo con proyectos en el entretenimiento digital.

