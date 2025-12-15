Influencer y fisiculturista mexicano, ex de LCDLF, colapsó tras una descompensación: “La vigorexia llega”

Por varios años, Rodrigo Romeh formó parte del mundo del fisicoculturismo, y aunque pareciera que en este ámbito todo es muy saludable, narró que vivió una terrible experiencia cuando su cuerpo colapsó. “Cuando competí en mi cuarta o quinta copa, al salir, sentí muchísima ansiedad. Me tomé 3 malteadas de golpe, 5 hamburguesas y una bolsa grande de gomitas acidas. Al llegar al hotel, perdí la movilidad y me caí. El doctor me pidió que vomitara para recuperarme. Me descompensé”.

“No me da miedo engordar. Ya le bajé un poco al ejercicio. Nunca me he inyectado nada, ni usado anabólicos . Lo único que llegué a utilizar fue hormona de crecimiento”.

Rodrigo Romeh, influences y exfisiculturista mexicano / Alejandro Isunza e IG @roddrigo_romeh

¿Rodrigo Romeh, exfisiculturista mexicano, sufrió de vigorexia?

Rodrigo Romeh nos reveló si en algún momento cayó en la vigorexia (trastorno mental que se caracteriza por una obsesión patológica por tener un cuerpo musculoso). “Afortunadamente entendí el punto de llegar a un equilibrio. A veces, cuando se quiere ser campeón, uno se vuelve obsesivo para obtener resultados. Fui atleta de alto rendimiento. La vigorexia llega cuando pierdes parámetros y, la verdad, no fue mi caso” .

Tuvo la oportunidad de llegar más lejos en esta disciplina, pero decidió no hacerlo. “Hay personas que no dimensionan qué tan riesgoso es llegar a esas categorías y solo quieren tener el cuerpo más grande. En mi caso, dejé el ego a un lado. No hay que dar de más cuando el cuerpo no lo necesita. Busqué la perfección en mi forma de entrenar. Fue un trabajo fuerte personal”.

“Siempre tuve muy claro hasta dónde quería llegar en el culturismo y cómo quería trabajar mi físico. Un día me invitaron a subir de categoría e irme a lo más grande. Entonces respondí: ‘A mí no me gusta eso. Me siento lo suficientemente enorme y grande. Hasta aquí me quedo’”.

Rodrigo Romeh fue siete veces campeón de fisiculturismo / Alejandro Isunza e IG @roddrigo_romeh

¿Qué dijo Rodrigo Romeh sobre el mito que el apetito sexual disminuye con el exceso de ejercicio?

El influencer Rodrigo Romeh habló sobre el mito de que la libido disminuye con el exceso de ejercicio. “Hacer mucho ejercicio no baja la actividad sexual. Solo si se tiene demasiado cansancio. Por ejemplo, en mi caso cortaba las relaciones sexuales en el último periodo de entrenamiento. En esa etapa te quitan los carbohidratos y el agua. Por eso disminuyen las ganas de tener intimidad”.

“Llega el estrés acumulado de 6 meses de entrenamiento y el eje hormonal se dispara por lo mismo del agotamiento. La testosterona se alborota, pero el sexo es en lo último que piensas”.

Rodrigo Romeh defiende a Maripily Rivera / Captura de pantalla

¿Qué secuelas tiene Rodrigo Romeh, tras ser fisiculturista?

A pesar de que ya no se dedica al fisicoculturismo, Rodrigo Romeh todavía carga con secuelas. “A veces quedan secuelas. Una de ellas es que no tengo saciedad. Puedo comer y comer sin sentirme lleno. Eso es ocasionado por eliminar tanto los alimentos y de repente sobrecargar de carbohidratos al cuerpo”.

“Recuerdo que en una sentada me llegué a comer 2 pizzas y un pastel completo. Perdí los tobillos, porque me hinché de agua. En una semana reboté 10 kilos”.

Sobre su participación en Las estrellas bailan en Hoy, donde fue eliminado junto a Sofía Rivera Torres, el pasado 7 de noviembre, dijo: “Fue un reto. Al final tuve que bailar temas que jamás había hecho. Me encantó salir de mi zona de confort. Todo el tiempo me enfoqué en hacer ejercicios y estiramientos para quitar la tensión. Es evidente que mis músculos están hipertrofiados, es decir, no tengo elasticidad. Como consecuencia te vuelves más robot y cuadrado”.

“En el reality tuve que hacer estiramientos en contra de mi musculatura, y eso me generaba dolor. Sin embargo, es parte del proceso. Estoy consciente de que no me volví un bailarín profesional, pero al final logré soltarme. Me gustan los retos. El valor de la competencia es que vayas evolucionando”.

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh / Redes sociales

¿Quién es Rodrigo Romeh?

Es influencer, modelo, filósofo, instructor deportivo y empresario. Fue 7 veces campeón mundial de fitness.

En 2021 participó en Exatlón, Estados Unidos.

En 2024 lo vimos en La casa de los famosos de Telemundo, en su cuarta temporada, donde quedó en segundo lugar .

. Recientemente formó parte de Las estrellas bailan en Hoy. Participó con Sofía Rivera Torres.

Cuenta con 5.8 millones de seguidores en Facebook, 2.2 millones en Instagram y 2.8 millones en TikTok.

