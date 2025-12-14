Él es Héctor Klünder, el nuevo novio de Tammy Parra, con quien se dice que le habría sido infiel a sus ex

La vida sentimental de Tammy Parra vuelve a ser el centro de la controversia. Y es que, hace poco, reveló que, tras haber terminado con el actor y modelo Diego, comenzó una nueva relación con su mánager, Héctor Klünder.

Para muchos, la noticia no fue tan sorpresiva, pues desde hace tiempo se ha especulado que, presuntamente, Tammy le era infiel a sus exes con Héctor. La teoría nació por la convivencia que mostraban en redes sociales. Muchos consideran que eran demasiado cercanos como para solo ser colegas y amigos. Te contamos cómo fue la revelación y quién es Héctor Klünder.

Tammy Parra y su novio / Redes sociales

¿Cómo fue que Tammy Parra anunció su relación con Héctor Klünder?

A través de un video para redes sociales, Tammy Parra contó que se había separado de Diego, pues se había dado cuenta de que estaba enamorada de Héctor Klünder, a quien ella dice conocer desde hace cinco años.

Indicó que Héctor la ha acompañado en momentos difíciles de su vida y que siempre le tuvo mucho cariño, pero no fue hasta que él tuvo una crisis de salud que se dio cuenta de lo que realmente sentía. La joven mencionó que terminó la relación con su ahora ex por teléfono, ya que este estaba en otro país.

“Ha sido quien ha estado para mi siempre. Todos nos decían ‘van a terminar juntos’. Yo en ese momento tenía pareja, o sea, era distancia, pero le marqué y le dije, ‘¿sabes qué? Muchas gracias por todo’”, resaltó.

Por su parte, Héctor reiteró: “Nunca, en estos cinco años, nunca pasó nada y éramos mejores amigos. Siempre respetamos a nuestras parejas”, echando así por tierra las especulaciones que acusaban a la joven de serle infiel a sus exparejas con él.

Para finalizar con el clip, Tammy aseguró estar muy feliz por su nueva relación y esperaba que sus fans se alegraran por ella. En tanto que él confesó que ya viven juntos en Guadalajara. Por supuesto, la revelación causó comentarios diversos: algunos de apoyo y otros para insultarla, acusándola de “infiel”.

¿Quién es el nuevo novio de Tammy Parra?

Héctor Klünder es fundador de la agencia Marketing Digileap y es el actual mánager de Tammy Parra. Actualmente, vive junto a la influencer en Guadalajara. Su nombre se hizo conocido a raíz de su amistad y posteriormente amor con la celebridad.

Pese a que no se dedica como tal a ser influencer, es muy popular en redes sociales. Tan solo en Instagram cuenta con más de 100 mil seguidores. Suele compartir cosas de su día a día y aspectos de su trabajo.

En su última publicación, mostró varias fotos de su nueva vida con Tammy, asegurando que “los tiempos de Dios son perfectos”.

¿Quién es Tammy Parra?

Tammy Parra es una influencer y empresaria mexicana.

Nació el 8 de marzo de 2002 en Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente tiene 23 años.

Hace algunos años, comenzó su carrera en internet, principalmente en TikTok.

Tiene 13 millones de seguidores en TikTok y 5 millones en Instagram

Fundó su marca “Tammy Parra Lashes”, que vende sueros para el crecimiento de pestañas.

En su momento, causó polémica por su ruptura con Omar Núñez, al poco tiempo de que él le pidiera matrimonio por una supuesta infidelidad de él.

