Tammy Parra llama “rubia tonta de Hollywood” a Paris Hilton y redes la cancelan ¡otra vez!

Tammy Parra, reconocida influencer mexicana, volvió a ser blanco de cancelación en redes sociales luego de publicar un video donde compartía su experiencia al conocer a Paris Hilton durante su visita a México.

La socialité estadounidense, famosa por su imperio empresarial y por ser una figura icónica de la cultura pop, acudió recientemente al país para presentar su nuevo perfume. Al evento asistieron múltiples creadores de contenido del mundo de la belleza, entre ellos, Parra.

@tvnotas ¡Paris Hilton en México! La famosa llega a presentar su perfume Iconic. 📹Francisco Mancera ♬ sonido original - Revista TVNotas

¿Qué dijo Tammy Parra sobre Paris Hilton y por qué fue tan criticada?

Lo que parecía ser una anécdota inspiradora rápidamente se convirtió en un escándalo. En el video, Tammy inicia con una frase que desató el caos en TikTok e Instagram: “Conocí a la rubia tonta de Hollywood”, refiriéndose a Paris Hilton. Aunque más adelante intentó matizar sus palabras explicando que ese apodo representaba un estereotipo impuesto por la sociedad y que su intención era desmontarlo, la mayoría del público consideró la frase como ofensiva, innecesaria y hasta misógina.

La situación escaló rápidamente, generando una avalancha de comentarios negativos. Frases como:



“¿En qué momento pensaste que eso era buena intro?”

“Y luego por qué te funan, Tamara”

“Platica con ella cinco minutos y ya hace un video como si la conociera de toda la vida”, inundaron las publicaciones de Parra, quien nuevamente se encuentra bajo el escrutinio digital.

“no aprende de sus errores”.

“Tammy otra vez dando qué hablar”

“Ese comentario arruinó todo el video”

“Lo que pudo ser un homenaje se convirtió en un insulto gratuito”

¿Por qué Tammy Parra llamó a Paris Hilton ‘rubia tonta de Hollywood’ en un video?

De acuerdo con el contenido completo del clip, Tammy Parra intentaba construir un homenaje a Paris Hilton. Luego de esa polémica introducción, la influencer habló sobre la transformación de la imagen pública de Hilton, recordando que durante años fue encasillada como una “niña rica y superficial”, sin que se reconociera el trasfondo emocional y personal que vivió detrás de cámaras.

Parra resaltó la valentía de Hilton al visibilizar, a través del documental This is Paris, los abusos que sufrió en su juventud mientras estuvo internada en centros de corrección para adolescentes, donde fue víctima de maltrato físico y psicológico. Para Tammy, el punto clave era mostrar que Hilton no es la caricatura que muchos recuerdan de los 2000, sino una mujer resiliente, capaz de transformar su historia de vida en inspiración para otras personas.

“Mi intención nunca fue ofenderla, todo lo contrario. Quería hablar del poder que tiene como mujer, empresaria y sobreviviente”, señaló Parra en una respuesta a los comentarios.

Sin embargo, ese objetivo se vio opacado por la desafortunada elección de palabras en la apertura del video. La forma como se presentó la historia resultó crucial para que muchos internautas decidieran tomar distancia de su contenido.

Paris Hilton, por su parte, no ha emitido ninguna declaración sobre el tema, pero los seguidores de la empresaria no tardaron en salir a defenderla.

¿Qué otras polémicas ha tenido Tammy Parra que la han cancelado?

Tammy Parra, conocida por su presencia en redes sociales, ha protagonizado varias controversias que han generado fuertes críticas y llamados a la “cancelación”. Aquí te presentamos tres de las más sonadas:



Quemó un billete de 500 pesos para hablar de finanzas

En marzo de 2025, Tammy publicó un video en el que quema un billete de 500 pesos como metáfora para explicar la mala administración del dinero.

Aunque su intención era educativa, fue duramente criticada por mostrar una actitud insensible ante la realidad económica de muchos mexicanos

Pelea con Un tal Fredo por su curso de influencers

Tammy Parra y Un tal Fredo protagonizaron una fuerte discusión pública luego de que él lanzara un curso gratuito para aspirantes a influencers.

En una transmisión, Fredo criticó a quienes condicionaban su apoyo a cambio de compras, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Tammy, quien recientemente había lanzado una dinámica que incluía una cena con ella y una masterclass, pero solo para quienes compraran un producto.

Se declaró bisexual y fue duramente criticada

En enero de 2024, Tammy reveló en el pódcast Radio Divaza que es bisexual. Aunque muchos la apoyaron, también recibió una ola de críticas y burlas en redes sociales.

Algunos usuarios la acusaron de “mentir por convivir” y de usar su orientación como estrategia mediática.