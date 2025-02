Paris Hilton celebra su cumpleaños 44 con lujosa fiesta y Danna asisitó como invitada de honor

Paris Hilton celebró su cumpleaños número 44 luego de haber perdido su hogar en Malibú a causa de los devastadores incendios en Los Ángeles.

Al parecer la fortuna de Paris no se vio mermada por este lamentable suceso pues recientemente festejó con una extravagante fiesta que reunió a las estrellas más destacadas de Hollywood. Entre los asistentes estuvo la cantante mexicana Danna, quien compartió una sesión de fotos junto a la heredera del imperio Hilton, confirmando la gran amistad que existe entre ambas. ¡El sueño!

Paris Hilton revela que es madre de una niña / Instagram

Paris Hilton realizó un festejo digno de la realeza de Hollywood

Cuando se trata de celebraciones, Paris Hilton no escatima en gastos ni en detalles. La socialité organizó un evento espectacular en el que predominó el color rosa, su tono característico, adornando desde la decoración hasta los outfits de muchos de los invitados.

El selecto grupo de celebridades que acudieron a la fiesta incluyó a figuras como:



Jessica Alba

Anya Taylor-Joy

Sydney Sweeney

Julia Fox

Cara Delevigne

Bella Thorne

Snoop Dogg

Sia

Lisa de BLACKPINK.

Entre las representantes latinas, además de Danna, también estuvieron presentes, Tini Stoessel y Lele Pons.

Incluso Paris aseguró que era la mejor fiesta de su vida: “Sabes que es una fiesta icónica cuando @snoopdogg lidera la canción de cumpleaños. Nunca olvidaré esta noche ¡La mejor fiesta hasta ahora! ¡Los amo a todos! ¡Gracias por hacer mi noche tan especial!”

Danna deslumbra con su look y su presencia en la exclusiva fiesta

Danna, conocida por su estilo vanguardista y atrevido, no pasó desapercibida en el evento. La cantante optó por un conjunto monocromático en negro, compuesto por un blazer alargado y un short en el mismo tono. Para completar su outfit, llevó un top minimalista y unas alas de ángel. Además, lució su reciente cambio de look con una cabellera rojiza envuelta en una pañoleta, lo que resaltó su cabellera.

En redes fue la misma Paris quien compartió su momento de complicidad con Danna. La cantante mexicana no tardó en repostear la imagen, dejando claro que disfrutó cada momento de la velada. La foto rápidamente se volvió viral, generando reacciones entre los fans de ambas estrellas.

Paris Hilton no es amiga de Danna ¡Es su hermana!

La imagen que ahora tiene más de 400 mil me gusta causó revuelo en redes sociales. Personalidades como Tini Stoessel, Danik Michell, Aislin Derbez, Lele Pons, Samadhi Zendejas, y Karime Pindter no dejaron pasar la ocasión para halagarlas. Sin embargo, fue el comentario de Paris el que puso de cabeza a todo el Internet.

Hilton no dudó en escribir “Love you sis. So much fun Sliving with you. (Te amo hermana. Me divertí mucho viviendo la vida contigo) como respuesta a su foto lo que deja en evidencia que esta invitación no solo es porque Danna vive uno de sus mejores momentos en su carrera musical sino que se ha ganado el cariño y respeto de la socialite.