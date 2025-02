Danna escandaliza las redes tras el uso de la Virgen de Guadalupe en atrevida parte del cuerpo: Fotos

Danna Paola ha vuelto a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez, por el adelanto de su nueva canción ‘Nada es para siempre’, en colaboración con Santa Fe Klan. La cantante no solo compartió un fragmento del tema, sino también una serie de fotografías junto al rapero para promocionar el lanzamiento.

Sin embargo, lo que más captó la atención de los internautas no fue la música, sino el atuendo elegido por Danna. En particular, un detalle en su ropa que desató la polémica: una imagen de la Virgen en la parte posterior de prenda que asomaba bajo el pantalón.

Este detalle en su ropa generó indignación en algunos internautas, que lo consideraron una falta de respeto a la fe católica. Los comentarios no tardaron en llegar:

Danna recibe muchas criticas en redes por su atrevida tanga

En redes varios usuarios la acusaron de no respetar la religión católica.



“Te amo, pero qué falta de respeto tan grande. Así como con tu inclusión hablas de todes, deberías de respetar a los creyentes. Esto es una gran falta de respeto.”

“Y la Virgencita de Guadalupe qué culpa tiene que la traigas ahí.”

“No, esta vez te pasaste. Respeto para la Morenita.”

“Qué horror hacer eso. No soy católico, pero qué falta de educación.”

“Ya no hay respeto por los santos.”

“Qué horror hacer eso. No soy católico pero qué falta de educación, pero bueno, qué se espera de ella”

“Haz de tu apariencia lo que quieras, pero la religión es un tema delicado”

“No manches ¿Neta la virgen ahí en la mera raya?”

Aunque en las imágenes no se distingue con claridad qué Virgen aparece en la ‘medalla’, algunos usuarios señalaron que podría tratarse de la Virgen de Guadalupe.

Hasta el momento, Danna no ha hecho declaraciones al respecto. No obstante, la controversia no opacó el entusiasmo de sus seguidores, quienes dejaron de lado la discusión para expresar su emoción por el estreno de la canción junto a Santa Fe Klan, quien recientemente protagonizó un pleito con Maya Nazor, la madre de su hijo a quien acusó de no dejarlo convivir con su pequeño.

Santa Fe Klan anunció su colaboración con Danna

En agosto de 2024, Santa Fe Klan visitó a los alumnos de ‘La academia’ y les compartió que recientemente acababa de grabar una canción junto a Danna:

“Si grabé una canción con ella, si quedo chida. Es como de rap pero con mucho flow de Danna”. La noticia emocionó a los presentes y a los fans de ambos artistas.

El documental Danna: ‘Tenemos que hablar’ ya está disponible en Disney+ desde el 27 de noviembre de 2024. En esta producción, la cantante mexicana abre su corazón y comparte su trayectoria artística, desde su infancia en la televisión hasta su consolidación como estrella musical. También incluye reflexiones sobre su vida personal y presentaciones exclusivas de su último álbum.

