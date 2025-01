Santa Fe Klan revela que paga 250 mil pesos mensuales a Maya Nazor, pero no puede ver a su hijo

El rapero mexicano Santa Fe Klan ha causado revuelo tras compartir un emotivo video el Día de Reyes, donde reveló entre lágrimas que no ha podido convivir con su hijo fruto de su relación con la influencer Maya Nazor. Las declaraciones desataron una serie de respuestas, entre ellas una contundente reacción de Maya, quien negó las acusaciones y señaló que el cantante se hace “la víctima”.

Maya Nazor responde a las acusaciones: “Siempre estoy en la mejor disposición”. A través de su cuenta de Instagram, Maya Nazor defendió su postura y aseguró que ha sido flexible para que su hijo tenga una relación cercana con su padre. Sin embargo, lamentó que el rapero no la respalde ante los ataques que recibe en redes sociales.

“Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él, y sale haciendo videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que merece… Yo siempre estoy en la mejor disposición para que (el niño) vea a su papá”, afirmó la influencer.

Santa Fe Klan exhibe la pensión que paga para su hijo. / Historias de Instagram Maya Nazor y Santa Fe Klan

Santa Fe Klan exhibe la pensión que paga para mantener a su hijo

Las palabras de Maya provocaron una respuesta de Santa Fe Klan, quien utilizó sus redes sociales para compartir pruebas de que ha cumplido con sus obligaciones económicas. Publicó capturas de transferencias bancarias de 250 mil pesos mensuales a la cuenta de Maya, señalando que este es el monto que deberá pagar durante 18 años y que incrementará anualmente.

Las declaraciones de Maya Nazor no pasaron desapercibidas para Santa Fe Klan, quien rápidamente recurrió a sus redes sociales para defenderse. El rapero compartió capturas de pantalla de una transferencia bancaria por 250 mil pesos mensuales que asegura haber realizado para cubrir la pensión de su hijo. Según él, ha cumplido puntualmente con sus obligaciones, pero acusa a Maya de dificultar su convivencia con Luka y usar el dinero para fines personales.

“Esto es lo que le tengo que dar a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados. Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día”. Santa Fe Klan

Santa Fe Klan señala que Maya busca su dinero

El cantante también expresó su cansancio por lo que considera un intento de Maya Nazor de aprovecharse económicamente de él. Aseguró que, a pesar de sus esfuerzos por cumplir con la pensión y otros gastos, apenas se le permite ver a su hijo.

“Ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste, pero sólo me lo deja ver una hora o dos. Por respeto a ella nunca he hablado nada, pero ya me cansé de que se aproveche de mí y de que solo quiera quitarme mi dinero para disfrutarlo ella”. Maya Nazor

Santa Fe Klan afirmó que a su hijo no le ha faltado nada gracias a él y aseguró que tiene valores y educación para cuidarlo igual que su madre.

“Yo a mi hijo le doy todo lo que sea de corazón. A él nunca le ha faltado nada gracias a mí. Yo también pudiera cuidarlo igual como ella lo cuida, yo tengo valores y educación. Te extraño mucho, (dirigiéndose al niño), y sé que tú también a mí”. Santa Fe Klan

Santa Fe Klan señaló que las demandas legales interpuestas por Maya lo han obligado a cumplir estrictamente con la pensión, y dijo tener pruebas de todas las transferencias realizadas. Sin embargo, lamenta que la relación esté mediada por estos conflictos legales.

“Nunca le he dejado de dar la pensión a Maya desde que me demandó porque me dan miedo sus abogados y ahí tengo todas las pruebas de las transferencias y de las veces que le llevo el dinero en efectivo, pero no tengo por qué subir pruebas aquí. Mi familia, mi contador y ella saben que todos los meses le he dado el dinero”.

También reveló que regaló una casa a su hijo, pero afirmó que está abandonada y actualmente no sabe dónde vive su hijo.

“Nunca me atrevería a dejar a mi niño sin nada. Desde que nació le he dado todo. Le regalé una casa (al niño) y me la dejaron abandonada. Ahora no sé dónde viven”, concluyó.

