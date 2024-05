Santa Fe Klan: habría vivido momentos de terror mientras montaba un caballo, sus fans muestran preocupación

Ángel Quezada, artísticamente conocido como Santa Fe Klan, alertó a sus fans en redes sociales luego de que vivió un terrible momento cuando montaba a caballo.

Santa Fe se ha consolidado como uno de los cantantes de rap más consolidados de la industria. Sin embargo, también ha estado envuelto en diversos escándalos, tal como su separación de Maya Nazor, su supuesto romance con Kar3ly, así como sus d3t3nci0nes.

¿Qué le pasó a Santa Fe Klan?

Ahora, el intérprete de ‘Te iré a buscar’ dio de qué hablar en redes sociales luego de que se viralizó un video en el que se vería que vivió momentos de terror arriba de un caballo.

La cuenta de Facebook ‘Entre murallas’ publicó el clip en el que se puede ver cómo el famoso aparentemente perdió el control del caballo que montaba pues el animal salió corriendo muy rapido mientras el cantante iba sobre él.

Tras ver que el caballo se iba alejando, personas que se encontraban en el lugar rápidamente corrieron, pero justo en ese momento se corta el clip y no se alcanza a ver si Santa Fe Klan logró parar a tiempo y jalar la rienda para que no sufriera un terrible accidente.

Así fue el momento:

¿Cuál es el estado de salud de Santa Fe Klan?

Al momento, el cantante mexicano no se ha pronunciado respecto a esta situación. No obstante, todo parece indicar que no pasó a mayores, dado que sigue en pie el evento que tiene programado para este martes 28 de mayo en la Explanada del Instituto Cabañas en Guadalajara.